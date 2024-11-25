https://ria.ru/20241125/sotrudnichestvo-1985665538.html

На Конгрессе молодых ученых обсудят международное научное сотрудничество

На Конгрессе молодых ученых обсудят международное научное сотрудничество - РИА Новости, 25.11.2024

На Конгрессе молодых ученых обсудят международное научное сотрудничество

Вопросы развития международного научного сотрудничества, несмотря на политические разногласия между странами, будут обсуждаться на сессии "Есть ли границы у... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T20:32

2024-11-25T20:32

2024-11-25T20:32

наука

россия

андрей фурсенко

михаил швыдкой

дмитрий ливанов

московский физико-технический институт

институт развития интернета

российский квантовый центр

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Вопросы развития международного научного сотрудничества, несмотря на политические разногласия между странами, будут обсуждаться на сессии "Есть ли границы у научной дипломатии?" в рамках IV Конгресса молодых ученых, который пройдет 27-29 ноября на федеральной территории "Сириус". В обновленной Стратегии научно-технологического развития РФ особо подчеркнута необходимость развития научной дипломатии, в том числе в рамках международных, национальных и профессиональных организаций. На сессии будет обсуждаться ряд вопросов, в том числе, какие примеры научных коопераций можно назвать успешными, несмотря на политические разногласия между странами; существует ли спектр тем, в которых научная кооперация становится выше политики; какие навыки и знания могут быть особенно полезны для молодых ученых, занимающихся научной дипломатией и международным сотрудничеством. "Существует большой запрос на открытые и неформальные международные площадки для обмена мнениями, к таким относится, например, площадка по научной дипломатии фонда "Вызов", - отмечает оргкомитет Конгресса молодых ученых. Модератором сессии станет вице-президент фонда развития научно-культурных связей "Вызов" Елена Еременко. "В своей сессии, посвященной научной дипломатии, на Конгрессе молодых ученых фонд "Вызов" в очередной раз подчеркивает, что наука не должна иметь границ. Взаимовыгодное сотрудничество ученых из разных стран способствует не только обмену знаниями, но и укреплению международных отношений, что в конечном итоге должно помочь в решении глобальных проблем", - сказала Еременко РИА Новости. "Мероприятия фонда "Вызов" международного трека "Science. Dialogue. Trust." преследуют именно эти цели, ведь совместные усилия в научной сфере могут быть мощным инструментом для достижения мира и прогресса", - добавила она. Планируется, что в числе участников сессии будут помощник президента РФ Андрей Фурсенко, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов. Также на Конгрессе молодых ученых фонд "Вызов" совместно с АНО "Институт развития интернета" в рамках деловой программы проведет сессию "Наука – для всех?". Планируется, что сессия продемонстрирует молодым ученым, как можно сделать сложный разговор о науке доступным и ярким, а также будет способствовать росту интереса широкой общественности к научным достижениям. Во время сессии пройдет запись специального выпуска научно-познавательного шоу "Наука для всех" с участием руководителя научной группы Российского квантового центра Алексея Федорова, лауреата Национальной премии в области будущих технологий "Вызов" Ильи Семерикова, блогера и телеведущего Романа Каграманова, актера Сергея Бурунова. В рамках культурной программы Конгресса молодых ученых фонд "Вызов" представит новый формат мероприятий, направленный на популяризацию науки и научных достижений – интеллектуальный салон "Лампа Эйнштейна", где новости и тренды в науке будут обсуждать легко и с юмором. "Мы хотим заинтересовать наукой как можно больше людей. И для этого не боимся пробовать новое, браться за смелые проекты. Науку можно сделать понятной и увлекательной, если рассказывать о ней ярко и нестандартно", - рассказал РИА Новости президент фонда развития научно-культурных связей "Вызов" Леонид Шляховер. Он добавил, что фонд "Вызов" будет и дальше работать в этом направлении, чтобы вывести науку в поле интересов максимально широкой аудитории. Конгресс молодых ученых - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Конгресс объединяет лидеров отечественной науки, представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, представителей бизнеса и госкорпораций, а главное - молодых ученых, победителей конкурсов, грантов, студентов и школьников из России и других стран. Для вовлечения российского научного сообщества в решение важнейших задач регионов с 2022 года в рамках Конгресса ежегодно проходят мероприятия-спутники. РИА Новости - официальное фотохост-агентство и информационный партнер Конгресса молодых ученых.

https://ria.ru/20241017/uchenye-1978677815.html

https://ria.ru/20241125/kongress-1985610483.html

https://ria.ru/20241101/nauka-1981395064.html

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россия, андрей фурсенко, михаил швыдкой, дмитрий ливанов, московский физико-технический институт, институт развития интернета, российский квантовый центр