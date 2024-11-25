https://ria.ru/20241125/skvortsova-1985596048.html
Скворцова рассказала об испытаниях вакцины от аллергии на пыльцу
Скворцова рассказала об испытаниях вакцины от аллергии на пыльцу - РИА Новости, 25.11.2024
Скворцова рассказала об испытаниях вакцины от аллергии на пыльцу
Результаты клинических исследований вакцины от аллергии на пыльцу березы, разработанной специалистами Федерального медико-биологического агентства, будут в... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T15:08
2024-11-25T15:08
2024-11-25T15:08
здоровье - общество
россия
вероника скворцова
владимир путин
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Результаты клинических исследований вакцины от аллергии на пыльцу березы, разработанной специалистами Федерального медико-биологического агентства, будут в конце июня, после первого сезона цветения березы, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. "В настоящее время идут клинические исследования. Результаты эффективности будут после первого сезона пыления берёзы, то есть, с апреля по июнь", - сказала Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Она уточнила, что в конце июня уже будут известны результаты эффективности препарата. По всем данным предшествующих экспериментов, вакцина абсолютно рабочая, высокоэффективная и не имеющая аналогов в мире, отметила Скворцова. -0-
https://ria.ru/20241125/skvortsova-1985583019.html
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здоровье - общество, россия, вероника скворцова, владимир путин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Здоровье - Общество, Россия, Вероника Скворцова, Владимир Путин, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Скворцова рассказала об испытаниях вакцины от аллергии на пыльцу
Скворцова: результаты испытаний вакцины от аллергии на пыльцу будут в конце июня