https://ria.ru/20241125/skvortsova-1985589291.html
Скворцова рассказала о медпомощи ФМБА в Курской области
Скворцова рассказала о медпомощи ФМБА в Курской области - РИА Новости, 25.11.2024
Скворцова рассказала о медпомощи ФМБА в Курской области
Специалисты Федерального медико-биологического агентства оказали на сегодняшний день в Курской области медпомощь уже 5,5 тысячи человек, заявила глава ФМБА... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T14:43
2024-11-25T14:43
2024-11-25T14:43
специальная военная операция на украине
курская область
курчатов
россия
вероника скворцова
владимир путин
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства оказали на сегодняшний день в Курской области медпомощь уже 5,5 тысячи человек, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. Она пояснила, что в ночь на 7 августа, фактически в день нападения ВСУ на приграничные районы Курской области, специалисты ФМБА в течение нескольких часов перебазировали группировку 200 человек на базу медсанчасти в Курчатове - это 180 высококлассных специалистов, 68 хирургов разных профилей и реаниматологов, бригады радиационной, химической и биологической защиты и соответствующий транспорт, в том числе бронированный, что позволило вывозить раненых или поражённых непосредственно из зоны боевых действий. "В первые недели, в сутки оказывалась помощь 300–400 раненым бойцам и проводилось в сутки до 60 операций на шести параллельно развёрнутых операционных. На сегодняшний день медицинская помощь в Курской области оказана более 5,5 тысячи человек, прооперировано более трёх тысяч, эвакуировано более двух тысяч", - сказала Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Она пояснила, что был создан мобильный госпиталь на 118 коек, который являлся самым близким – 35 километров от приграничных районов, где проводились боевые действия.
https://ria.ru/20241125/vaktsina-1985584135.html
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курская область, курчатов, россия, вероника скворцова, владимир путин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Курчатов, Россия, Вероника Скворцова, Владимир Путин, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Вооруженные силы Украины
Скворцова рассказала о медпомощи ФМБА в Курской области
Скворцова: медики ФМБА помогли 5,5 тысячи человек в Курской области