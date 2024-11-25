https://ria.ru/20241125/skvortsova-1985589291.html

Скворцова рассказала о медпомощи ФМБА в Курской области

Скворцова рассказала о медпомощи ФМБА в Курской области - РИА Новости, 25.11.2024

Скворцова рассказала о медпомощи ФМБА в Курской области

Специалисты Федерального медико-биологического агентства оказали на сегодняшний день в Курской области медпомощь уже 5,5 тысячи человек, заявила глава ФМБА... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T14:43

2024-11-25T14:43

2024-11-25T14:43

специальная военная операция на украине

курская область

курчатов

россия

вероника скворцова

владимир путин

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Специалисты Федерального медико-биологического агентства оказали на сегодняшний день в Курской области медпомощь уже 5,5 тысячи человек, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова. Она пояснила, что в ночь на 7 августа, фактически в день нападения ВСУ на приграничные районы Курской области, специалисты ФМБА в течение нескольких часов перебазировали группировку 200 человек на базу медсанчасти в Курчатове - это 180 высококлассных специалистов, 68 хирургов разных профилей и реаниматологов, бригады радиационной, химической и биологической защиты и соответствующий транспорт, в том числе бронированный, что позволило вывозить раненых или поражённых непосредственно из зоны боевых действий. "В первые недели, в сутки оказывалась помощь 300–400 раненым бойцам и проводилось в сутки до 60 операций на шести параллельно развёрнутых операционных. На сегодняшний день медицинская помощь в Курской области оказана более 5,5 тысячи человек, прооперировано более трёх тысяч, эвакуировано более двух тысяч", - сказала Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Она пояснила, что был создан мобильный госпиталь на 118 коек, который являлся самым близким – 35 километров от приграничных районов, где проводились боевые действия.

https://ria.ru/20241125/vaktsina-1985584135.html

https://ria.ru/20241125/skvortsova-1985583019.html

курская область

курчатов

россия

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курская область, курчатов, россия, вероника скворцова, владимир путин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), вооруженные силы украины