https://ria.ru/20241125/shtrafy-1985647292.html
Госдума рассмотрит проект о штрафах за утечку персональных данных
Госдума рассмотрит проект о штрафах за утечку персональных данных - РИА Новости, 25.11.2024
Госдума рассмотрит проект о штрафах за утечку персональных данных
Госдума на этой неделе рассмотрит проект о внесении изменений в КоАП и УК, касающихся оборотных штрафов за утечку персональных данных, сообщил первый... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T18:26
2024-11-25T18:26
2024-11-25T18:26
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Госдума на этой неделе рассмотрит проект о внесении изменений в КоАП и УК, касающихся оборотных штрафов за утечку персональных данных, сообщил первый заместитель председателя ГД Александр Жуков. "Рассмотрим изменения в КоАП и УК, касающиеся оборотных штрафов за утечку персональных данных", - сказал Жуков журналистам. По его словам, на этой неделе планируется два заседания Госдумы, в среду состоится правительственный час на тему: "о повышении роли системы среднего профессионального образования в кадровом обеспечении отраслей производства" с участием представителей правительства РФ и представителей непарламентских партий. "Рассмотрим в первом чтении проект федерального закона о повышении уровня защиты трудовых прав участников СВО, предоставление им равных прав при приостановлении действия трудового договора, а также установление гарантий для членов их семей", - подчеркнул Жуков. Кроме того, на этой неделе Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, направленный на обеспечения доступности объектов туристской индустрии для инвалидов. "Во втором чтении рассмотрим изменения в законодательство, которыми устанавливается запрет на продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения", - отметил Жуков. Он добавил, что ГД на этой неделе рассмотрит проект ФЗ о создании в рамках Союзного государства единой системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. "Также рассмотрим законопроект во исполнение поручения президента Российской Федерации о биоресурсных центрах и биологических (биоресурсных) коллекциях", - заключил Жуков.
https://ria.ru/20241125/proekt-1985618223.html
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общество, россия, александр жуков, госдума рф
Общество, Россия, Александр Жуков, Госдума РФ
Госдума рассмотрит проект о штрафах за утечку персональных данных
Жуков: Госдума рассмотрит проект о штрафах за утечку персональных данных
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Госдума на этой неделе рассмотрит проект о внесении изменений в КоАП и УК, касающихся оборотных штрафов за утечку персональных данных, сообщил первый заместитель председателя ГД Александр Жуков.
"Рассмотрим изменения в КоАП и УК, касающиеся оборотных штрафов за утечку персональных данных", - сказал Жуков
журналистам.
По его словам, на этой неделе планируется два заседания Госдумы
, в среду состоится правительственный час на тему: "о повышении роли системы среднего профессионального образования в кадровом обеспечении отраслей производства" с участием представителей правительства РФ
и представителей непарламентских партий.
"Рассмотрим в первом чтении проект федерального закона о повышении уровня защиты трудовых прав участников СВО, предоставление им равных прав при приостановлении действия трудового договора, а также установление гарантий для членов их семей", - подчеркнул Жуков.
Кроме того, на этой неделе Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, направленный на обеспечения доступности объектов туристской индустрии для инвалидов.
"Во втором чтении рассмотрим изменения в законодательство, которыми устанавливается запрет на продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения", - отметил Жуков.
Он добавил, что ГД на этой неделе рассмотрит проект ФЗ о создании в рамках Союзного государства единой системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
"Также рассмотрим законопроект во исполнение поручения президента Российской Федерации о биоресурсных центрах и биологических (биоресурсных) коллекциях", - заключил Жуков.