https://ria.ru/20241125/shpionazh-1985615936.html

Украинского шпиона приговорили к 13 годам колонии

Украинского шпиона приговорили к 13 годам колонии - РИА Новости, 25.11.2024

Украинского шпиона приговорили к 13 годам колонии

Гражданин Украины приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима по статье о шпионаже за сбор и передачу информации о перемещении российских... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T16:41

2024-11-25T16:41

2024-11-25T16:47

россия

луганская народная республика

белгородская область

владимир путин

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БЕЛГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Гражданин Украины приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима по статье о шпионаже за сбор и передачу информации о перемещении российских войск в Белгородской области, сообщила пресс-служба регионального УФСБ. Согласно информации ведомства, суд вынес приговор гражданину Украины, 1977 года рождения, уроженцу Луганской области УССР (ныне Луганская Народная Республика - ЛНР РФ). Мужчина собирал и передавал противнику информацию о расположении и перемещениях воинских подразделений на территории Белгородской области. Преступная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками УФСБ, когда он пытался покинуть страну через автомобильный пункт пропуска "Логачевка", добавляется в сообщении. "Приговором Верховного суда Луганской Народной Республики он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в релизе УФСБ. Отмечается, что приговор суда вступил в законную силу. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. Президент Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии этих субъектов в состав РФ. Затем 5 октября глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие вхождение новых регионов в Россию.

https://ria.ru/20241121/sud-1985024076.html

https://ria.ru/20241125/prigovor-1985568568.html

россия

луганская народная республика

белгородская область

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россия, луганская народная республика, белгородская область, владимир путин