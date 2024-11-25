Рейтинг@Mail.ru
Украинского шпиона приговорили к 13 годам колонии - РИА Новости, 25.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 25.11.2024 (обновлено: 16:47 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/shpionazh-1985615936.html
Украинского шпиона приговорили к 13 годам колонии
Украинского шпиона приговорили к 13 годам колонии - РИА Новости, 25.11.2024
Украинского шпиона приговорили к 13 годам колонии
Гражданин Украины приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима по статье о шпионаже за сбор и передачу информации о перемещении российских... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T16:41
2024-11-25T16:47
россия
луганская народная республика
белгородская область
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_06d9666f9a7d1b2b04596c86589c9d15.jpg
БЕЛГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Гражданин Украины приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима по статье о шпионаже за сбор и передачу информации о перемещении российских войск в Белгородской области, сообщила пресс-служба регионального УФСБ. Согласно информации ведомства, суд вынес приговор гражданину Украины, 1977 года рождения, уроженцу Луганской области УССР (ныне Луганская Народная Республика - ЛНР РФ). Мужчина собирал и передавал противнику информацию о расположении и перемещениях воинских подразделений на территории Белгородской области. Преступная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками УФСБ, когда он пытался покинуть страну через автомобильный пункт пропуска "Логачевка", добавляется в сообщении. "Приговором Верховного суда Луганской Народной Республики он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в релизе УФСБ. Отмечается, что приговор суда вступил в законную силу. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. Президент Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии этих субъектов в состав РФ. Затем 5 октября глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие вхождение новых регионов в Россию.
https://ria.ru/20241121/sud-1985024076.html
https://ria.ru/20241125/prigovor-1985568568.html
россия
луганская народная республика
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_5313f5d8721127f38d52208540efc624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, белгородская область, владимир путин
Россия, Луганская Народная Республика, Белгородская область, Владимир Путин
Украинского шпиона приговорили к 13 годам колонии

Украинца осудили на 13 лет за шпионаж на территории Белгородской области

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Гражданин Украины приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима по статье о шпионаже за сбор и передачу информации о перемещении российских войск в Белгородской области, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.
Согласно информации ведомства, суд вынес приговор гражданину Украины, 1977 года рождения, уроженцу Луганской области УССР (ныне Луганская Народная Республика - ЛНР РФ). Мужчина собирал и передавал противнику информацию о расположении и перемещениях воинских подразделений на территории Белгородской области. Преступная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками УФСБ, когда он пытался покинуть страну через автомобильный пункт пропуска "Логачевка", добавляется в сообщении.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Агенту ВСУ, устроившему диверсию в Брянске, вынесли приговор
21 ноября, 15:21
"Приговором Верховного суда Луганской Народной Республики он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в релизе УФСБ.
Отмечается, что приговор суда вступил в законную силу.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. Президент Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии этих субъектов в состав РФ. Затем 5 октября глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие вхождение новых регионов в Россию.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Суд вынес приговор украинским морпехам за убийство мужчины в Мариуполе
Вчера, 13:12
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаБелгородская областьВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала