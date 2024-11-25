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Жительница Селидово рассказала, как Киев бросил людей на произвол боевиков - РИА Новости, 25.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:45 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/selidovo-1985638481.html
Жительница Селидово рассказала, как Киев бросил людей на произвол боевиков
Жительница Селидово рассказала, как Киев бросил людей на произвол боевиков - РИА Новости, 25.11.2024
Жительница Селидово рассказала, как Киев бросил людей на произвол боевиков
Украинские власти фактически бросили жителей Селидово на произвол боевиков, которые запрещали даже ходить за водой на колонку, рассказала жительница этого... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T17:45
2024-11-25T17:45
специальная военная операция на украине
селидово
россия
киев
родион мирошник
вооруженные силы украины
украина
днр
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Украинские власти фактически бросили жителей Селидово на произвол боевиков, которые запрещали даже ходить за водой на колонку, рассказала жительница этого города Мария Крючкова. Кадры ее показаний предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он рассказал, что следственные органы будут разбираться с подробностями и доказательствами действий ВСУ в Селидово. "Никого (из властей) не было. Все повыезжали. Нас бросили. Сказали, что в Селидово нет жителей", - сказала Крючкова. Между тем в Селидово оставалось еще достаточно мирных граждан – только в ее микрорайоне Солнечный было, по ее подсчетам, не менее 600 человек. Много жителей оставалось и в соседнем 11-м квартале. Они были брошены на произвол судьбы – к ним даже не привозили хлеб, не приезжали волонтеры с гуманитарной помощью, свидетельствует Крючкова. Выживать приходилось самостоятельно, при том, что боевики запрещали скапливаться у родника, где можно было набрать воду. "Мы по воду ходили на родничок… И вот нам говорили: будете сюда ходить, будет столпотворение – взорвем", - добавила она. Кроме того, на ее глазах боевики расстреляли ее соседа, ранее перенесшего два инсульта. О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
https://ria.ru/20241125/selidovo-1985499325.html
https://ria.ru/20241102/ochevidets-1981461493.html
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60
353
60
Жительница Селидово: украинские власти бросили жителей города на произвол боевиков
Украинские власти фактически бросили жителей Селидово в ДНР на произвол боевиков, которые запрещали даже ходить за водой на колонку, рассказала местная жительница. Кадры РИА Новости предоставил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Мирошник.
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селидово, россия, киев, родион мирошник, вооруженные силы украины, украина, днр, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Селидово, Россия, Киев, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Украина, ДНР, Происшествия
Жительница Селидово рассказала, как Киев бросил людей на произвол боевиков

Жительница Селидово Крючкова: власти бросили людей в городе на произвол боевиков

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Украинские власти фактически бросили жителей Селидово на произвол боевиков, которые запрещали даже ходить за водой на колонку, рассказала жительница этого города Мария Крючкова.
Кадры ее показаний предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он рассказал, что следственные органы будут разбираться с подробностями и доказательствами действий ВСУ в Селидово.
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"Никого (из властей) не было. Все повыезжали. Нас бросили. Сказали, что в Селидово нет жителей", - сказала Крючкова.
Между тем в Селидово оставалось еще достаточно мирных граждан – только в ее микрорайоне Солнечный было, по ее подсчетам, не менее 600 человек. Много жителей оставалось и в соседнем 11-м квартале. Они были брошены на произвол судьбы – к ним даже не привозили хлеб, не приезжали волонтеры с гуманитарной помощью, свидетельствует Крючкова.
Выживать приходилось самостоятельно, при том, что боевики запрещали скапливаться у родника, где можно было набрать воду.
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"Мы по воду ходили на родничок… И вот нам говорили: будете сюда ходить, будет столпотворение – взорвем", - добавила она.
Кроме того, на ее глазах боевики расстреляли ее соседа, ранее перенесшего два инсульта.
О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
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Специальная военная операция на УкраинеСелидовоРоссияКиевРодион МирошникВооруженные силы УкраиныУкраинаДНРПроисшествия
 
 
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