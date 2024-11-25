https://ria.ru/20241125/selidovo-1985556554.html

Очевидец рассказал, как ВСУ расстреливали жителей Селидово

Очевидец рассказал, как ВСУ расстреливали жителей Селидово - РИА Новости, 25.11.2024

Очевидец рассказал, как ВСУ расстреливали жителей Селидово

ВСУ, в том числе польские наемники, начали расстреливать мирных жителей Селидово в ДНР за два дня до прихода ВС РФ, надеясь обвинить в этом Россию, рассказал... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T12:33

2024-11-25T12:33

2024-11-25T13:37

специальная военная операция на украине

россия

селидово

донецкая народная республика

родион мирошник

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. ВСУ, в том числе польские наемники, начали расстреливать мирных жителей Селидово в ДНР за два дня до прихода ВС РФ, надеясь обвинить в этом Россию, рассказал очевидец. Кадры его показаний предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он рассказал, что следственные органы будут разбираться с подробностями и доказательствами действий ВСУ в Селидово. "Были поляки с Украины, может, какие-то карательные войска. Я не знаю, по какому приказу они работали, но форма у всех одинаковая. Буквально за два дня они начали убивать людей. Может, они чувствовали, что заходят российские войска", - рассказал Мирошнику очевидец. ВСУ заходили в квартиры и расстреливали семьи с детьми, пенсионеров и женщин, отметил он. "Все (тела - ред.) валялись на улице, их даже никто не заносил, пока не пришла Россия. Вот только потом тела разрешили закапывать. Эти (ВСУ - ред.) не разрешали. Люди в принципе боялись выходить", - добавил житель Селидово. По мнению очевидца, киевский режим расстреливал мирных жителей перед приходом России для того, чтобы потом обвинить в этом российские войска. "Но люди все знают, их обо всем расспросят все равно. Никто от этого не откажется", - заключил он. О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.

https://ria.ru/20241122/selidovo-1985115541.html

https://ria.ru/20241125/selidovo-1985499325.html

россия

селидово

донецкая народная республика

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Очевидец о расправе ВСУ над мирными жителями в Селидово Наемники ВСУ, в том числе поляки, начали расстреливать мирных жителей Селидово в ДНР за два дня до прихода российской армии, сообщил очевидец. Кадры РИА Новости предоставил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Мирошник. 2024-11-25T12:33 true PT1M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, селидово, донецкая народная республика, родион мирошник, вооруженные силы украины, происшествия