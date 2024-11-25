https://ria.ru/20241125/selidovo-1985556554.html
Очевидец рассказал, как ВСУ расстреливали жителей Селидово
Очевидец рассказал, как ВСУ расстреливали жителей Селидово - РИА Новости, 25.11.2024
Очевидец рассказал, как ВСУ расстреливали жителей Селидово
ВСУ, в том числе польские наемники, начали расстреливать мирных жителей Селидово в ДНР за два дня до прихода ВС РФ, надеясь обвинить в этом Россию, рассказал... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T12:33
2024-11-25T12:33
2024-11-25T13:37
специальная военная операция на украине
россия
селидово
донецкая народная республика
родион мирошник
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985573574_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9042bd7fd61cddd23b0514e3c32e355b.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. ВСУ, в том числе польские наемники, начали расстреливать мирных жителей Селидово в ДНР за два дня до прихода ВС РФ, надеясь обвинить в этом Россию, рассказал очевидец. Кадры его показаний предоставил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он рассказал, что следственные органы будут разбираться с подробностями и доказательствами действий ВСУ в Селидово. "Были поляки с Украины, может, какие-то карательные войска. Я не знаю, по какому приказу они работали, но форма у всех одинаковая. Буквально за два дня они начали убивать людей. Может, они чувствовали, что заходят российские войска", - рассказал Мирошнику очевидец. ВСУ заходили в квартиры и расстреливали семьи с детьми, пенсионеров и женщин, отметил он. "Все (тела - ред.) валялись на улице, их даже никто не заносил, пока не пришла Россия. Вот только потом тела разрешили закапывать. Эти (ВСУ - ред.) не разрешали. Люди в принципе боялись выходить", - добавил житель Селидово. По мнению очевидца, киевский режим расстреливал мирных жителей перед приходом России для того, чтобы потом обвинить в этом российские войска. "Но люди все знают, их обо всем расспросят все равно. Никто от этого не откажется", - заключил он. О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны РФ сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
https://ria.ru/20241122/selidovo-1985115541.html
https://ria.ru/20241125/selidovo-1985499325.html
россия
селидово
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985573574_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_57e8a47cb234defb5f3b73bac8732910.jpg
Очевидец о расправе ВСУ над мирными жителями в Селидово
Наемники ВСУ, в том числе поляки, начали расстреливать мирных жителей Селидово в ДНР за два дня до прихода российской армии, сообщил очевидец. Кадры РИА Новости предоставил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Мирошник.
2024-11-25T12:33
true
PT1M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, селидово, донецкая народная республика, родион мирошник, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Селидово, Донецкая Народная Республика, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Очевидец рассказал, как ВСУ расстреливали жителей Селидово
Житель Селидово: ВСУ и наемники начали расстрел людей за 2 дня до прихода ВС РФ