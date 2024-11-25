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ВСУ попытались повторить в Селидово провокацию в Буче, заявил Мирошник - РИА Новости, 25.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:43 25.11.2024 (обновлено: 13:36 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/selidovo-1985545184.html
ВСУ попытались повторить в Селидово провокацию в Буче, заявил Мирошник
ВСУ попытались повторить в Селидово провокацию в Буче, заявил Мирошник - РИА Новости, 25.11.2024
ВСУ попытались повторить в Селидово провокацию в Буче, заявил Мирошник
ВСУ устроили в Селидово "кровавую баню", пытаясь повторить провокацию в Буче, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T11:43
2024-11-25T13:36
специальная военная операция на украине
селидово
буча
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. ВСУ устроили в Селидово "кровавую баню", пытаясь повторить провокацию в Буче, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."Когда на Западе заговорили о мирных переговорах, у Зеленского начали готовить "Бучу-2", но уже в Селидово", — сказал он.Мирошник отметил, что эвакуированные из Селидово люди говорят о десятках убитых мирных граждан на улицах города. "Они описывают в подробностях события с адресами, именами убитых, с описаниями карателей от киевского режима. Констатируют, что кровавую баню нацисты устроили за два-три дня до взятия города российскими войсками", — пояснил посол.По его мнению, ВСУ готовили картинку для западной прессы, но пришли российские войска."С подробностями и доказательствами произошедшего будут разбираться следственные органы. Сейчас есть показания жертв и свидетелей, избежавших убийства в Селидово", — заключил Мирошник.В начале апреля 2022 года украинские СМИ распространили фото и видео с лежащими на улицах Бучи телами погибших, якобы снятые после того, как этот пригород Киева оставили российские войска. Многие пользователи усомнились в достоверности этих материалов, обратив внимание на то, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки — то есть их могли убить украинские силовики или территориальная оборона.В российском Минобороны фото и видео назвали провокацией. В ведомстве подчеркнули, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских военных, пока город был под их контролем. Все российские подразделения полностью вышли из Бучи 30 марта, при этом украинские войска круглосуточно обстреливали город из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями, а прислушаться к аргументации Москвы.
https://ria.ru/20241122/selidovo-1985115541.html
https://ria.ru/20241121/selidovo-1985032343.html
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селидово
буча
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Очевидец о расправе ВСУ над мирными жителями в Селидово
Наемники ВСУ, в том числе поляки, начали расстреливать мирных жителей Селидово в ДНР за два дня до прихода российской армии, сообщил очевидец. Кадры РИА Новости предоставил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Мирошник.
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селидово, буча, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Селидово, Буча, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ попытались повторить в Селидово провокацию в Буче, заявил Мирошник

Мирошник: ВСУ устроили кровавую баню в Селидово, желая повторить Бучу

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкОсвобожденный город Селидово в ДНР
Освобожденный город Селидово в ДНР - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Освобожденный город Селидово в ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. ВСУ устроили в Селидово "кровавую баню", пытаясь повторить провокацию в Буче, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Когда на Западе заговорили о мирных переговорах, у Зеленского начали готовить "Бучу-2", но уже в Селидово", — сказал он.
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Мирошник отметил, что эвакуированные из Селидово люди говорят о десятках убитых мирных граждан на улицах города.
"Они описывают в подробностях события с адресами, именами убитых, с описаниями карателей от киевского режима. Констатируют, что кровавую баню нацисты устроили за два-три дня до взятия города российскими войсками", — пояснил посол.
По его мнению, ВСУ готовили картинку для западной прессы, но пришли российские войска.
"С подробностями и доказательствами произошедшего будут разбираться следственные органы. Сейчас есть показания жертв и свидетелей, избежавших убийства в Селидово", — заключил Мирошник.

Минобороны отчиталось об освобождении Селидово 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. У ВСУ там был один из крупнейших укрепрайонов.

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В начале апреля 2022 года украинские СМИ распространили фото и видео с лежащими на улицах Бучи телами погибших, якобы снятые после того, как этот пригород Киева оставили российские войска. Многие пользователи усомнились в достоверности этих материалов, обратив внимание на то, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки — то есть их могли убить украинские силовики или территориальная оборона.
В российском Минобороны фото и видео назвали провокацией. В ведомстве подчеркнули, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских военных, пока город был под их контролем. Все российские подразделения полностью вышли из Бучи 30 марта, при этом украинские войска круглосуточно обстреливали город из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями, а прислушаться к аргументации Москвы.
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Специальная военная операция на УкраинеСелидовоБучаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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