https://ria.ru/20241125/selidovo-1985545184.html

ВСУ попытались повторить в Селидово провокацию в Буче, заявил Мирошник

ВСУ попытались повторить в Селидово провокацию в Буче, заявил Мирошник - РИА Новости, 25.11.2024

ВСУ попытались повторить в Селидово провокацию в Буче, заявил Мирошник

ВСУ устроили в Селидово "кровавую баню", пытаясь повторить провокацию в Буче, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T11:43

2024-11-25T11:43

2024-11-25T13:36

специальная военная операция на украине

селидово

буча

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. ВСУ устроили в Селидово "кровавую баню", пытаясь повторить провокацию в Буче, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."Когда на Западе заговорили о мирных переговорах, у Зеленского начали готовить "Бучу-2", но уже в Селидово", — сказал он.Мирошник отметил, что эвакуированные из Селидово люди говорят о десятках убитых мирных граждан на улицах города. "Они описывают в подробностях события с адресами, именами убитых, с описаниями карателей от киевского режима. Констатируют, что кровавую баню нацисты устроили за два-три дня до взятия города российскими войсками", — пояснил посол.По его мнению, ВСУ готовили картинку для западной прессы, но пришли российские войска."С подробностями и доказательствами произошедшего будут разбираться следственные органы. Сейчас есть показания жертв и свидетелей, избежавших убийства в Селидово", — заключил Мирошник.В начале апреля 2022 года украинские СМИ распространили фото и видео с лежащими на улицах Бучи телами погибших, якобы снятые после того, как этот пригород Киева оставили российские войска. Многие пользователи усомнились в достоверности этих материалов, обратив внимание на то, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки — то есть их могли убить украинские силовики или территориальная оборона.В российском Минобороны фото и видео назвали провокацией. В ведомстве подчеркнули, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских военных, пока город был под их контролем. Все российские подразделения полностью вышли из Бучи 30 марта, при этом украинские войска круглосуточно обстреливали город из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями, а прислушаться к аргументации Москвы.

https://ria.ru/20241122/selidovo-1985115541.html

https://ria.ru/20241121/selidovo-1985032343.html

https://ria.ru/20241125/selidovo-1985499325.html

селидово

буча

донецкая народная республика

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Очевидец о расправе ВСУ над мирными жителями в Селидово Наемники ВСУ, в том числе поляки, начали расстреливать мирных жителей Селидово в ДНР за два дня до прихода российской армии, сообщил очевидец. Кадры РИА Новости предоставил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Мирошник. 2024-11-25T11:43 true PT1M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

селидово, буча, донецкая народная республика, вооруженные силы украины