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Очевидец рассказал об убийстве мирной жительницы солдатами ВСУ в Селидово - РИА Новости, 25.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:49 25.11.2024 (обновлено: 09:17 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/selidovo-1985505893.html
Очевидец рассказал об убийстве мирной жительницы солдатами ВСУ в Селидово
Очевидец рассказал об убийстве мирной жительницы солдатами ВСУ в Селидово - РИА Новости, 25.11.2024
Очевидец рассказал об убийстве мирной жительницы солдатами ВСУ в Селидово
Военнослужащие вооруженных сил Украины убили женщину в Селидово, выстрелив ей в голову, рассказал РИА Новости житель города Владимир Романенко. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T06:49
2024-11-25T09:17
специальная военная операция на украине
украина
селидово
происшествия
донецкая народная республика
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СЕЛИДОВО, 25 ноя - РИА Новости. Военнослужащие вооруженных сил Украины убили женщину в Селидово, выстрелив ей в голову, рассказал РИА Новости житель города Владимир Романенко. Ранее Владимир рассказал, что военнослужащий Украины на его глазах расстрелял его семью из пяти человек, после чего сжег останки. "Украинцы зашли, она на втором этаже была. Она вышла на улицу, потом: "Ой, у меня паспорт, документы", пошла туда (к себе в квартиру - ред.) и больше не вышла. Ее первый зять приехал, пошел туда, а она в голову расстреляна. Он ее похоронил, забрал и отвез", - рассказал собеседник агентства.
украина
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украина, селидово, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Селидово, Происшествия, Донецкая Народная Республика
Очевидец рассказал об убийстве мирной жительницы солдатами ВСУ в Селидово

Житель Селидово Романенко заявил об убийстве женщины солдатами ВСУ

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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СЕЛИДОВО, 25 ноя - РИА Новости. Военнослужащие вооруженных сил Украины убили женщину в Селидово, выстрелив ей в голову, рассказал РИА Новости житель города Владимир Романенко.
Ранее Владимир рассказал, что военнослужащий Украины на его глазах расстрелял его семью из пяти человек, после чего сжег останки.
"Украинцы зашли, она на втором этаже была. Она вышла на улицу, потом: "Ой, у меня паспорт, документы", пошла туда (к себе в квартиру - ред.) и больше не вышла. Ее первый зять приехал, пошел туда, а она в голову расстреляна. Он ее похоронил, забрал и отвез", - рассказал собеседник агентства.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСелидовоПроисшествияДонецкая Народная Республика
 
 
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