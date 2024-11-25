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Житель Селидово рассказал, как ВСУ расстреляли и сожгли его семью - РИА Новости, 25.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:03 25.11.2024 (обновлено: 04:09 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/selidovo-1985499325.html
Житель Селидово рассказал, как ВСУ расстреляли и сожгли его семью
Житель Селидово рассказал, как ВСУ расстреляли и сожгли его семью - РИА Новости, 25.11.2024
Житель Селидово рассказал, как ВСУ расстреляли и сожгли его семью
Житель Селидово в ДНР Владимир Романенко рассказал РИА Новости, как украинские военные расстреляли и сожгли его семью из пяти человек. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T04:03
2024-11-25T04:09
специальная военная операция на украине
происшествия
селидово
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
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СЕЛИДОВО, 25 ноя - РИА Новости. Житель Селидово в ДНР Владимир Романенко рассказал РИА Новости, как украинские военные расстреляли и сожгли его семью из пяти человек. "Я вышел на улицу и слышу: кричит, невысокого роста, крикнул: "Все из дома, лицом к стене!". И он так встал, что я его увидел, с туалета выхожу, и он (боец ВСУ - ред.) начинает стрелять, с моей жены начал, и пошел, он видел меня... когда пришел, а потом, когда пришел, смотрю, они сожжены, полностью сожжены", — рассказал потерявший семью житель Селидово. Также он добавил, что не помнит, как убегал, и стрелял ли в его сторону украинский военнослужащий. Останки родных он сложил в пакеты и захоронил во дворе дома. Среди погибших — жена Владимира Ольга Романенко 1955 года рождения, сын Роман Романенко 1978 года рождения, племянница Ольга Заварзина 1974 года рождения, внук Владислав Николайчук 1991 года рождения, а также сестра Лидия Заварзина 1955 года рождения.
https://ria.ru/20241125/zelenskiy-1985496359.html
селидово
украина
донецкая народная республика
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происшествия, селидово, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Селидово, Вооруженные силы Украины, Украина, Донецкая Народная Республика
Житель Селидово рассказал, как ВСУ расстреляли и сожгли его семью

ВСУ расстреляли и сожгли семью из пяти человек у жителя Селидово Романенко

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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СЕЛИДОВО, 25 ноя - РИА Новости. Житель Селидово в ДНР Владимир Романенко рассказал РИА Новости, как украинские военные расстреляли и сожгли его семью из пяти человек.
"Я вышел на улицу и слышу: кричит, невысокого роста, крикнул: "Все из дома, лицом к стене!". И он так встал, что я его увидел, с туалета выхожу, и он (боец ВСУ - ред.) начинает стрелять, с моей жены начал, и пошел, он видел меня... когда пришел, а потом, когда пришел, смотрю, они сожжены, полностью сожжены", — рассказал потерявший семью житель Селидово.
Также он добавил, что не помнит, как убегал, и стрелял ли в его сторону украинский военнослужащий. Останки родных он сложил в пакеты и захоронил во дворе дома.
Среди погибших — жена Владимира Ольга Романенко 1955 года рождения, сын Роман Романенко 1978 года рождения, племянница Ольга Заварзина 1974 года рождения, внук Владислав Николайчук 1991 года рождения, а также сестра Лидия Заварзина 1955 года рождения.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСелидовоВооруженные силы УкраиныУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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