https://ria.ru/20241125/selidovo-1985499325.html

Житель Селидово рассказал, как ВСУ расстреляли и сожгли его семью

Житель Селидово рассказал, как ВСУ расстреляли и сожгли его семью - РИА Новости, 25.11.2024

Житель Селидово рассказал, как ВСУ расстреляли и сожгли его семью

Житель Селидово в ДНР Владимир Романенко рассказал РИА Новости, как украинские военные расстреляли и сожгли его семью из пяти человек. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T04:03

2024-11-25T04:03

2024-11-25T04:09

специальная военная операция на украине

происшествия

селидово

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

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СЕЛИДОВО, 25 ноя - РИА Новости. Житель Селидово в ДНР Владимир Романенко рассказал РИА Новости, как украинские военные расстреляли и сожгли его семью из пяти человек. "Я вышел на улицу и слышу: кричит, невысокого роста, крикнул: "Все из дома, лицом к стене!". И он так встал, что я его увидел, с туалета выхожу, и он (боец ВСУ - ред.) начинает стрелять, с моей жены начал, и пошел, он видел меня... когда пришел, а потом, когда пришел, смотрю, они сожжены, полностью сожжены", — рассказал потерявший семью житель Селидово. Также он добавил, что не помнит, как убегал, и стрелял ли в его сторону украинский военнослужащий. Останки родных он сложил в пакеты и захоронил во дворе дома. Среди погибших — жена Владимира Ольга Романенко 1955 года рождения, сын Роман Романенко 1978 года рождения, племянница Ольга Заварзина 1974 года рождения, внук Владислав Николайчук 1991 года рождения, а также сестра Лидия Заварзина 1955 года рождения.

https://ria.ru/20241125/zelenskiy-1985496359.html

селидово

украина

донецкая народная республика

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происшествия, селидово, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика