https://ria.ru/20241125/selidovo-1985499325.html
Житель Селидово рассказал, как ВСУ расстреляли и сожгли его семью
Житель Селидово рассказал, как ВСУ расстреляли и сожгли его семью - РИА Новости, 25.11.2024
Житель Селидово рассказал, как ВСУ расстреляли и сожгли его семью
Житель Селидово в ДНР Владимир Романенко рассказал РИА Новости, как украинские военные расстреляли и сожгли его семью из пяти человек. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T04:03
2024-11-25T04:03
2024-11-25T04:09
специальная военная операция на украине
происшествия
селидово
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СЕЛИДОВО, 25 ноя - РИА Новости. Житель Селидово в ДНР Владимир Романенко рассказал РИА Новости, как украинские военные расстреляли и сожгли его семью из пяти человек. "Я вышел на улицу и слышу: кричит, невысокого роста, крикнул: "Все из дома, лицом к стене!". И он так встал, что я его увидел, с туалета выхожу, и он (боец ВСУ - ред.) начинает стрелять, с моей жены начал, и пошел, он видел меня... когда пришел, а потом, когда пришел, смотрю, они сожжены, полностью сожжены", — рассказал потерявший семью житель Селидово. Также он добавил, что не помнит, как убегал, и стрелял ли в его сторону украинский военнослужащий. Останки родных он сложил в пакеты и захоронил во дворе дома. Среди погибших — жена Владимира Ольга Романенко 1955 года рождения, сын Роман Романенко 1978 года рождения, племянница Ольга Заварзина 1974 года рождения, внук Владислав Николайчук 1991 года рождения, а также сестра Лидия Заварзина 1955 года рождения.
https://ria.ru/20241125/zelenskiy-1985496359.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Селидово, Вооруженные силы Украины, Украина, Донецкая Народная Республика
Житель Селидово рассказал, как ВСУ расстреляли и сожгли его семью
ВСУ расстреляли и сожгли семью из пяти человек у жителя Селидово Романенко