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Великобритания внесла в санкционный список "АльфаСтрахование" - РИА Новости, 25.11.2024
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13:41 25.11.2024 (обновлено: 14:04 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/sanktsii-1985574988.html
Великобритания внесла в санкционный список "АльфаСтрахование"
Великобритания внесла в санкционный список "АльфаСтрахование" - РИА Новости, 25.11.2024
Великобритания внесла в санкционный список "АльфаСтрахование"
Великобритания внесла в санкционный список компанию "Альфастрахование" и страховой дом ВСК, следует из документа, опубликованного на сайте британского МИД. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T13:41
2024-11-25T14:04
великобритания
альфастрахование
экономика
россия
владимир путин
санкции в отношении россии
москва
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список компанию "Альфастрахование" и страховой дом ВСК, следует из документа, опубликованного на сайте британского МИД."Альфастрахование" … Адрес: ул. Шаболовка д. 31, стр. 5 Москва… ВСК… Адрес: ул. Островная д. 4 Москва", - говорится в документе.В мотивационной части документа говорится, что компании участвуют или участвовали в получении выгоды от правительства России или в оказании ему поддержки путем ведения бизнеса в секторе, имеющем стратегическое значение (сектор финансовых услуг).Рестрикции предполагают в дополнение к замораживанию активов запрет на оказание трастовых услуг.В РФ также не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241123/sanktsii-1985359733.html
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великобритания, альфастрахование, экономика, россия, владимир путин, санкции в отношении россии, москва
Великобритания, АльфаСтрахование, Экономика, Россия, Владимир Путин, Санкции в отношении России, Москва
Великобритания внесла в санкционный список "АльфаСтрахование"

Великобритания внесла в санкционный список "АльфаСтрахование" и ВСК

© Фото : пресс-служба ООО "АльфаСтрахование — ОМС""АльфаСтрахование — ОМС" запустила удобный цифровой сервис в системе ОМС
АльфаСтрахование — ОМС запустила удобный цифровой сервис в системе ОМС - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Фото : пресс-служба ООО "АльфаСтрахование — ОМС"
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список компанию "Альфастрахование" и страховой дом ВСК, следует из документа, опубликованного на сайте британского МИД.
"Альфастрахование" … Адрес: ул. Шаболовка д. 31, стр. 5 Москва… ВСК… Адрес: ул. Островная д. 4 Москва", - говорится в документе.
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В мотивационной части документа говорится, что компании участвуют или участвовали в получении выгоды от правительства России или в оказании ему поддержки путем ведения бизнеса в секторе, имеющем стратегическое значение (сектор финансовых услуг).
Рестрикции предполагают в дополнение к замораживанию активов запрет на оказание трастовых услуг.
В РФ также не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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ВеликобританияАльфаСтрахованиеЭкономикаРоссияВладимир ПутинСанкции в отношении РоссииМосква
 
 
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