https://ria.ru/20241125/sanktsii-1985512105.html

Посол в Турции рассказал о последствиях санкций против России

Посол в Турции рассказал о последствиях санкций против России - РИА Новости, 25.11.2024

Посол в Турции рассказал о последствиях санкций против России

Санкции против России негативно отражаются на международной торговле, разрушаются системы поставки товаров и оплаты за них, заявил посол РФ в Турции Алексей... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T08:49

2024-11-25T08:49

2024-11-25T08:49

россия

владимир путин

алексей ерхов

реджеп тайип эрдоган

экономика

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Санкции против России негативно отражаются на международной торговле, разрушаются системы поставки товаров и оплаты за них, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. "То, что происходит сейчас вокруг Украины, действительно крайне важно для всей мировой политики и мировой экономики. Хотя бы потому, что незаконные санкции, которые вокруг нас "накрутили", негативно отражаются на всей международной торговле: "рубятся" коммерческие цепочки, разрушаются системы поставки товаров и оплаты за них. Несут потери государства, компании, отдельные предприниматели, в том числе в тех странах, которые инициировали эти рестрикции", - сказал дипломат в интервью турецкому экономическому изданию Ekonomi. В ходе переговоров лидеров Турции и РФ на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Ерхов сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20241119/turtsiya-1984505054.html

https://ria.ru/20241113/sanktsii-1983276495.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, алексей ерхов, реджеп тайип эрдоган, экономика, санкции в отношении россии, реакция на санкции