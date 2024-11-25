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Посол в Турции рассказал о последствиях санкций против России - РИА Новости, 25.11.2024
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08:49 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/sanktsii-1985512105.html
Посол в Турции рассказал о последствиях санкций против России
Посол в Турции рассказал о последствиях санкций против России - РИА Новости, 25.11.2024
Посол в Турции рассказал о последствиях санкций против России
Санкции против России негативно отражаются на международной торговле, разрушаются системы поставки товаров и оплаты за них, заявил посол РФ в Турции Алексей... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T08:49
2024-11-25T08:49
россия
владимир путин
алексей ерхов
реджеп тайип эрдоган
экономика
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Санкции против России негативно отражаются на международной торговле, разрушаются системы поставки товаров и оплаты за них, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. "То, что происходит сейчас вокруг Украины, действительно крайне важно для всей мировой политики и мировой экономики. Хотя бы потому, что незаконные санкции, которые вокруг нас "накрутили", негативно отражаются на всей международной торговле: "рубятся" коммерческие цепочки, разрушаются системы поставки товаров и оплаты за них. Несут потери государства, компании, отдельные предприниматели, в том числе в тех странах, которые инициировали эти рестрикции", - сказал дипломат в интервью турецкому экономическому изданию Ekonomi. В ходе переговоров лидеров Турции и РФ на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Ерхов сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20241119/turtsiya-1984505054.html
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россия, владимир путин, алексей ерхов, реджеп тайип эрдоган, экономика, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Россия, Владимир Путин, Алексей Ерхов, Реджеп Тайип Эрдоган, Экономика, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Посол в Турции рассказал о последствиях санкций против России

Посол Ерхов: антироссийские санкции негативно влияют на международную торговлю

© Rusya Ankara BüyükelçiliğiПосол России в Турции Алексей Ерхов
Посол России в Турции Алексей Ерхов - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Rusya Ankara Büyükelçiliği
Посол России в Турции Алексей Ерхов. Архивное фото
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АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Санкции против России негативно отражаются на международной торговле, разрушаются системы поставки товаров и оплаты за них, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
"То, что происходит сейчас вокруг Украины, действительно крайне важно для всей мировой политики и мировой экономики. Хотя бы потому, что незаконные санкции, которые вокруг нас "накрутили", негативно отражаются на всей международной торговле: "рубятся" коммерческие цепочки, разрушаются системы поставки товаров и оплаты за них. Несут потери государства, компании, отдельные предприниматели, в том числе в тех странах, которые инициировали эти рестрикции", - сказал дипломат в интервью турецкому экономическому изданию Ekonomi.
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В ходе переговоров лидеров Турции и РФ на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Ерхов сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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