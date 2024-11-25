Посол в Турции рассказал о последствиях санкций против России
Посол Ерхов: антироссийские санкции негативно влияют на международную торговлю
Посол России в Турции Алексей Ерхов. Архивное фото
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АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Санкции против России негативно отражаются на международной торговле, разрушаются системы поставки товаров и оплаты за них, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
"То, что происходит сейчас вокруг Украины, действительно крайне важно для всей мировой политики и мировой экономики. Хотя бы потому, что незаконные санкции, которые вокруг нас "накрутили", негативно отражаются на всей международной торговле: "рубятся" коммерческие цепочки, разрушаются системы поставки товаров и оплаты за них. Несут потери государства, компании, отдельные предприниматели, в том числе в тех странах, которые инициировали эти рестрикции", - сказал дипломат в интервью турецкому экономическому изданию Ekonomi.
В ходе переговоров лидеров Турции и РФ на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Ерхов сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.