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Посол России рассказал о влиянии санкций на торговлю с Турцией - РИА Новости, 25.11.2024
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07:56 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/sanktsii-1985508944.html
Посол России рассказал о влиянии санкций на торговлю с Турцией
Посол России рассказал о влиянии санкций на торговлю с Турцией - РИА Новости, 25.11.2024
Посол России рассказал о влиянии санкций на торговлю с Турцией
Санкции США затрудняют двустороннюю торговлю России и Турции, банковские переводы остаются заблокированными, двусторонняя торговля по итогам года "просядет",... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T07:56
2024-11-25T07:56
алексей ерхов
россия
турция
санкции в отношении россии
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АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Санкции США затрудняют двустороннюю торговлю России и Турции, банковские переводы остаются заблокированными, двусторонняя торговля по итогам года "просядет", заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. "Торговля идет, хотя и здесь отмечаем нарастающее негативное давление со стороны Запада. Американские санкции работают, всячески затрудняя нашу двустороннюю торговлю. Остаются в значительной степени заблокированными банковские переводы. Представители финансовых ведомств США и Евросоюза продолжают "кошмарить" турецкий бизнес, который несет потери. Думаю, что по итогам года российско-турецкая торговля "просядет", - сказал дипломат в интервью турецкому экономическому изданию Ekonomi. В ходе переговоров лидеров Турции и РФ на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20241122/turtsiya-1985169338.html
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алексей ерхов, россия, турция, санкции в отношении россии
Алексей Ерхов, Россия, Турция, Санкции в отношении России
Посол России рассказал о влиянии санкций на торговлю с Турцией

Посол Ерхов: санкции США затрудняют торговлю Турции и России

© Rusya Ankara BüyükelçiliğiПосол России в Турции Алексей Ерхов
Посол России в Турции Алексей Ерхов - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Rusya Ankara Büyükelçiliği
Посол России в Турции Алексей Ерхов. Архивное фото
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АНКАРА, 25 ноя – РИА Новости. Санкции США затрудняют двустороннюю торговлю России и Турции, банковские переводы остаются заблокированными, двусторонняя торговля по итогам года "просядет", заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
"Торговля идет, хотя и здесь отмечаем нарастающее негативное давление со стороны Запада. Американские санкции работают, всячески затрудняя нашу двустороннюю торговлю. Остаются в значительной степени заблокированными банковские переводы. Представители финансовых ведомств США и Евросоюза продолжают "кошмарить" турецкий бизнес, который несет потери. Думаю, что по итогам года российско-турецкая торговля "просядет", - сказал дипломат в интервью турецкому экономическому изданию Ekonomi.
В ходе переговоров лидеров Турции и РФ на полях саммита БРИКС в Казани турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Турция - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
В Турции отреагировали на санкции США по "Газпромбанку"
22 ноября, 12:38
 
Алексей ЕрховРоссияТурцияСанкции в отношении России
 
 
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