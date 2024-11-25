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Момент крушения грузового самолета в Вильнюсе сняли на видео - РИА Новости, 25.11.2024
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11:11 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/samolet-1985538638.html
Момент крушения грузового самолета в Вильнюсе сняли на видео
Момент крушения грузового самолета в Вильнюсе сняли на видео - РИА Новости, 25.11.2024
Момент крушения грузового самолета в Вильнюсе сняли на видео
Момент крушения грузового самолета DHL в Вильнюсе сняли на видео. На кадрах видно, как самолет резко снижается, потом происходит взрыв. Агентство Reuters... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T11:11
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Момент крушения грузового самолета DHL в Вильнюсе сняли на видео. На кадрах видно, как самолет резко снижается, потом происходит взрыв. Агентство Reuters сообщило, что грузовой самолет DHL потерпел крушение вблизи аэропорта Вильнюса. Борт упал, когда собирался совершить посадку. Генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас сообщил, что в результате крушения погиб один из четырех членов экипажа.Генеральный директор DHL Lietuva Миндаугас Пиворюнас заявил, что причина крушения пока неизвестна, информации о грузе самолета тоже нет. В национальном центре по управлению кризисными ситуациями уточнили, что причина расследуется как связанная с "техническими проблемами".
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РИА Новости
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Момент крушения грузового самолета DHL на подлете к аэропорту в Вильнюсе
Момент крушения грузового самолета DHL на подлете к аэропорту в Вильнюсе
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в мире, вильнюс, dhl
В мире, Вильнюс, DHL
Момент крушения грузового самолета в Вильнюсе сняли на видео

Момент крушения грузового самолета DHL в Вильнюсе сняли на видео

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Момент крушения грузового самолета DHL в Вильнюсе сняли на видео.

На кадрах видно, как самолет резко снижается, потом происходит взрыв.

Агентство Reuters сообщило, что грузовой самолет DHL потерпел крушение вблизи аэропорта Вильнюса. Борт упал, когда собирался совершить посадку.

Генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас сообщил, что в результате крушения погиб один из четырех членов экипажа.

Генеральный директор DHL Lietuva Миндаугас Пиворюнас заявил, что причина крушения пока неизвестна, информации о грузе самолета тоже нет. В национальном центре по управлению кризисными ситуациями уточнили, что причина расследуется как связанная с "техническими проблемами".
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