https://ria.ru/20241125/samolet-1985538638.html

Момент крушения грузового самолета в Вильнюсе сняли на видео

Момент крушения грузового самолета в Вильнюсе сняли на видео - РИА Новости, 25.11.2024

Момент крушения грузового самолета в Вильнюсе сняли на видео

Момент крушения грузового самолета DHL в Вильнюсе сняли на видео. На кадрах видно, как самолет резко снижается, потом происходит взрыв. Агентство Reuters... РИА Новости, 25.11.2024

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Момент крушения грузового самолета DHL в Вильнюсе сняли на видео. На кадрах видно, как самолет резко снижается, потом происходит взрыв. Агентство Reuters сообщило, что грузовой самолет DHL потерпел крушение вблизи аэропорта Вильнюса. Борт упал, когда собирался совершить посадку. Генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас сообщил, что в результате крушения погиб один из четырех членов экипажа.Генеральный директор DHL Lietuva Миндаугас Пиворюнас заявил, что причина крушения пока неизвестна, информации о грузе самолета тоже нет. В национальном центре по управлению кризисными ситуациями уточнили, что причина расследуется как связанная с "техническими проблемами".

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Момент крушения грузового самолета DHL на подлете к аэропорту в Вильнюсе Момент крушения грузового самолета DHL на подлете к аэропорту в Вильнюсе 2024-11-25T11:11 true PT0M54S

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в мире, вильнюс, dhl