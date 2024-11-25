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В Литве рассказали о версиях крушения самолета DHL - РИА Новости, 25.11.2024
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11:01 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/samolet-1985537138.html
В Литве рассказали о версиях крушения самолета DHL
В Литве рассказали о версиях крушения самолета DHL - РИА Новости, 25.11.2024
В Литве рассказали о версиях крушения самолета DHL
В полиции Литвы заявили, что рассматривают разные версии крушения самолета компании DHL, в том числе теракт, сообщает портал LRT со ссылкой на генерального... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T11:01
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в мире
литва
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В полиции Литвы заявили, что рассматривают разные версии крушения самолета компании DHL, в том числе теракт, сообщает портал LRT со ссылкой на генерального комиссара полиции Арунаса Паулаускаса. По его словам, которые приводит портал, крушение, скорее всего, произошло из-за технической неполадки или человеческого фактора. "Паулаускас заявил, что терроризм "не может быть исключен", - говорится в сообщении LRT. Он добавил, что разные версии произошедшего будут рассмотрены в ходе расследования. "Сбор доказательств может занять целую неделю", - подчеркнул Паулаускас. Ранее агентство Рейтер передавало, что грузовой самолет немецкой компании по перевозкам DHL разбился вблизи аэропорта Вильнюса. По данным профильного портала FlightAware, самолет, предположительно, направлялся туда из Лейпцига. Генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас сообщал, что в результате крушения погиб один из четырех членов экипажа. Два пилота были спасены из кабины, у них травмы разной степени тяжести.
https://ria.ru/20241125/samolet-1985516059.html
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Момент крушения грузового самолета DHL на подлете к аэропорту в Вильнюсе
Момент крушения грузового самолета DHL на подлете к аэропорту в Вильнюсе
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в мире, литва, вильнюс, лейпциг, dhl
В мире, Литва, Вильнюс, Лейпциг, DHL
В Литве рассказали о версиях крушения самолета DHL

В литовской полиции не исключили версию теракта в деле о крушении самолета DHL

© AP Photo / Mindaugas KulbisМесто крушения самолета немецкой компании DHL в районе аэропорта Вильнюса
Место крушения самолета немецкой компании DHL в районе аэропорта Вильнюса - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Место крушения самолета немецкой компании DHL в районе аэропорта Вильнюса
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В полиции Литвы заявили, что рассматривают разные версии крушения самолета компании DHL, в том числе теракт, сообщает портал LRT со ссылкой на генерального комиссара полиции Арунаса Паулаускаса.
По его словам, которые приводит портал, крушение, скорее всего, произошло из-за технической неполадки или человеческого фактора.
Место крушения самолета немецкой компании DHL в районе аэропорта Вильнюса. 25 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Упавший в Литве самолет разбился при заходе на посадку, пишет Reuters
Вчера, 09:34
"Паулаускас заявил, что терроризм "не может быть исключен", - говорится в сообщении LRT.
Он добавил, что разные версии произошедшего будут рассмотрены в ходе расследования.
"Сбор доказательств может занять целую неделю", - подчеркнул Паулаускас.
Ранее агентство Рейтер передавало, что грузовой самолет немецкой компании по перевозкам DHL разбился вблизи аэропорта Вильнюса. По данным профильного портала FlightAware, самолет, предположительно, направлялся туда из Лейпцига. Генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас сообщал, что в результате крушения погиб один из четырех членов экипажа. Два пилота были спасены из кабины, у них травмы разной степени тяжести.
 
В миреЛитваВильнюсЛейпцигDHL
 
 
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