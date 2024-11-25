https://ria.ru/20241125/samolet-1985525969.html

Двух раненых пилотов спасли из кабины упавшего в Литве самолета

Двух раненых пилотов спасли из кабины упавшего в Литве самолета - РИА Новости, 25.11.2024

Двух раненых пилотов спасли из кабины упавшего в Литве самолета

Два раненых пилота были спасены из кабины потерпевшего крушение в Литве грузового самолета, также найдено тело одного члена экипажа, сообщает портал LRT со... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T10:25

2024-11-25T10:25

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Два раненых пилота были спасены из кабины потерпевшего крушение в Литве грузового самолета, также найдено тело одного члена экипажа, сообщает портал LRT со ссылкой на генерального комиссара полиции Арунаса Паулаускаса.Ранее агентство Рейтер передавало, что грузовой самолет немецкой компании по перевозкам DHL разбился вблизи аэропорта Вильнюса. По данным профильного портала FlightAware, самолет, предположительно, направлялся туда из Лейпцига. Как сообщает портал LRT, в результате крушения один из пилотов погиб, четыре человека пострадали."Пожарные спасли из кабины двух пилотов. Один из них получил более серьезные травмы, а другой - более легкие. Также было найдено тело одного члена экипажа", - сообщает портал со ссылкой на генкомиссара.Он добавил, что членов экипажа должно было быть четверо, и поиски четвертого члена экипажа продолжаются.При этом директор службы противопожарной защиты и спасения Ренатас Пожела заявил, что все четыре члена экипажа обнаружены. Он подтвердил, что один из них погиб.

https://ria.ru/20241125/samolet-1985510975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, литва, вильнюс, лейпциг, dhl