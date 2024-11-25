https://ria.ru/20241125/samolet-1985516059.html

Упавший в Литве самолет разбился при заходе на посадку, пишет Reuters

Упавший в Литве самолет разбился при заходе на посадку, пишет Reuters - РИА Новости, 25.11.2024

Упавший в Литве самолет разбился при заходе на посадку, пишет Reuters

Грузовой самолет DHL, упавший в Литве, потерпел крушение, когда собирался совершить посадку, передает агентство Reuters со ссылкой на литовскую полицию. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T09:34

2024-11-25T09:34

2024-11-25T10:37

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Грузовой самолет DHL, упавший в Литве, потерпел крушение, когда собирался совершить посадку, передает агентство Reuters со ссылкой на литовскую полицию. Ранее агентство Рейтер передавало, что грузовой самолет немецкой компании по перевозкам DHL разбился вблизи аэропорта Вильнюса. По данным профильного портала FlightAware, самолет, предположительно, направлялся туда из Лейпцига. Как сообщает портал LRT, в результате крушения один из пилотов погиб, четыре человека пострадали. "Самолет DHL упал, когда он собирался совершить посадку", - говорится в сообщении агентства. По данным Рейтер, это воздушное судно управляется испанской авиакомпанией Swiftair.

https://ria.ru/20241125/samolet-1985510975.html

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Ольга Фомченкова

в мире, литва, вильнюс, лейпциг, dhl