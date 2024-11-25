https://ria.ru/20241125/samolet-1985516059.html
Упавший в Литве самолет разбился при заходе на посадку, пишет Reuters
Упавший в Литве самолет разбился при заходе на посадку, пишет Reuters - РИА Новости, 25.11.2024
Упавший в Литве самолет разбился при заходе на посадку, пишет Reuters
Грузовой самолет DHL, упавший в Литве, потерпел крушение, когда собирался совершить посадку, передает агентство Reuters со ссылкой на литовскую полицию. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T09:34
2024-11-25T09:34
2024-11-25T10:37
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Грузовой самолет DHL, упавший в Литве, потерпел крушение, когда собирался совершить посадку, передает агентство Reuters со ссылкой на литовскую полицию. Ранее агентство Рейтер передавало, что грузовой самолет немецкой компании по перевозкам DHL разбился вблизи аэропорта Вильнюса. По данным профильного портала FlightAware, самолет, предположительно, направлялся туда из Лейпцига. Как сообщает портал LRT, в результате крушения один из пилотов погиб, четыре человека пострадали. "Самолет DHL упал, когда он собирался совершить посадку", - говорится в сообщении агентства. По данным Рейтер, это воздушное судно управляется испанской авиакомпанией Swiftair.
https://ria.ru/20241125/samolet-1985510975.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, вильнюс, лейпциг, dhl
В мире, Литва, Вильнюс, Лейпциг, DHL
Упавший в Литве самолет разбился при заходе на посадку, пишет Reuters
Reuters: разбившийся в Литве самолет DHL упал, когда собирался совершить посадку