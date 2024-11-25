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Один из пилотов разбившегося в Литве самолета погиб - РИА Новости, 25.11.2024
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09:15 25.11.2024 (обновлено: 10:40 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/samolet-1985514159.html
Один из пилотов разбившегося в Литве самолета погиб
Один из пилотов разбившегося в Литве самолета погиб - РИА Новости, 25.11.2024
Один из пилотов разбившегося в Литве самолета погиб
Один из пилотов грузового самолета компании DHL, который упал в Литве, погиб, четыре человека пострадали, сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение)... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T09:15
2024-11-25T10:40
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Один из пилотов грузового самолета компании DHL, который упал в Литве, погиб, четыре человека пострадали, сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение). со ссылкой на полицию. Ранее агентство Рейтер передавало, что грузовой самолет немецкой компании по перевозкам DHL разбился вблизи аэропорта Вильнюса. По данным профильного портала FlightAware, самолет, предположительно, направлялся туда из Лейпцига. "Представитель полиции Рамунас Матонис уточнил, что пострадали четыре человека, находившиеся на борту самолета. Из двух пилотов один погиб", - говорится в сообщении портала. Генеральный директор DHL Lietuva Миндаугас Пиворюнас заявил LRT, что причина крушения грузового самолета в Литве пока неизвестна, информации о его грузе тоже нет. Деятельность аэропорта Вильнюса в связи с крушением самолета не была нарушена, рассказали порталу представители литовских аэропортов.
https://ria.ru/20241125/samolet-1985510975.html
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в мире, литва, вильнюс, лейпциг, dhl
В мире, Литва, Вильнюс, Лейпциг, DHL
Один из пилотов разбившегося в Литве самолета погиб

LRT: один из пилотов упавшего в Литве самолета погиб, четыре человека пострадали

© AP Photo / Mindaugas KulbisМесто крушения самолета немецкой компании DHL в районе аэропорта Вильнюса. 25 ноября 2024
Место крушения самолета немецкой компании DHL в районе аэропорта Вильнюса. 25 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Место крушения самолета немецкой компании DHL в районе аэропорта Вильнюса. 25 ноября 2024
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Один из пилотов грузового самолета компании DHL, который упал в Литве, погиб, четыре человека пострадали, сообщает портал LRT (Литовское радио и телевидение). со ссылкой на полицию.
Ранее агентство Рейтер передавало, что грузовой самолет немецкой компании по перевозкам DHL разбился вблизи аэропорта Вильнюса. По данным профильного портала FlightAware, самолет, предположительно, направлялся туда из Лейпцига.
«
"Представитель полиции Рамунас Матонис уточнил, что пострадали четыре человека, находившиеся на борту самолета. Из двух пилотов один погиб", - говорится в сообщении портала.
Генеральный директор DHL Lietuva Миндаугас Пиворюнас заявил LRT, что причина крушения грузового самолета в Литве пока неизвестна, информации о его грузе тоже нет.
Деятельность аэропорта Вильнюса в связи с крушением самолета не была нарушена, рассказали порталу представители литовских аэропортов.
Международный аэропорт Вильнюса в Литве - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Появились подробности о самолете, разбившемся в Литве
Вчера, 08:28
 
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