https://ria.ru/20241125/samolet-1985512632.html
В Литве минимум один человек погиб при крушении самолета
В Литве минимум один человек погиб при крушении самолета - РИА Новости, 25.11.2024
В Литве минимум один человек погиб при крушении самолета
Грузовой самолет компании DHL, потерпевший крушение в Литве, упал вблизи жилого дома, в результате этого погиб как минимум один человек, еще один получил... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T08:53
2024-11-25T08:53
2024-11-25T08:55
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости/Прайм. Грузовой самолет компании DHL, потерпевший крушение в Литве, упал вблизи жилого дома, в результате этого погиб как минимум один человек, еще один получил ранения, сообщает портал LRT.Ранее агентство Рейтер передавало, что грузовой самолет немецкой компании по перевозкам DHL разбился вблизи аэропорта Вильнюса. По данным профильного портала FlightAware, самолет, предположительно, направлялся туда из Лейпцига."Представитель департамента противопожарной охраны и спасения (PAGD) сообщил..., что в результате происшествия погиб как минимум один человек, ещё один получил ранения", - говорится в сообщении портала.Отмечается, что самолет, по предварительным данным, упал рядом с жилым домом.
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в мире, литва, вильнюс, лейпциг
В мире, Литва, Вильнюс, Лейпциг
В Литве минимум один человек погиб при крушении самолета
При крушении самолета в Литве погиб как минимум один человек, еще один пострадал
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости/Прайм. Грузовой самолет компании DHL, потерпевший крушение в Литве, упал вблизи жилого дома, в результате этого погиб как минимум один человек, еще один получил ранения, сообщает портал LRT.
Ранее агентство Рейтер передавало, что грузовой самолет немецкой компании по перевозкам DHL разбился вблизи аэропорта Вильнюса
. По данным профильного портала FlightAware, самолет, предположительно, направлялся туда из Лейпцига
.
"Представитель департамента противопожарной охраны и спасения (PAGD) сообщил..., что в результате происшествия погиб как минимум один человек, ещё один получил ранения", - говорится в сообщении портала.
Отмечается, что самолет, по предварительным данным, упал рядом с жилым домом.