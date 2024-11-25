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Появились подробности о самолете, разбившемся в Литве - РИА Новости, 25.11.2024
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08:28 25.11.2024 (обновлено: 08:33 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/samolet-1985510975.html
Появились подробности о самолете, разбившемся в Литве
Появились подробности о самолете, разбившемся в Литве - РИА Новости, 25.11.2024
Появились подробности о самолете, разбившемся в Литве
Грузовой самолет DHL, который, предположительно, разбился в Литве, направлялся туда из Лейпцига, свидетельствуют данные профильного портала FlightAware. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T08:28
2024-11-25T08:33
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Грузовой самолет DHL, который, предположительно, разбился в Литве, направлялся туда из Лейпцига, свидетельствуют данные профильного портала FlightAware.Ранее агентство Рейтер передавало, что грузовой самолет немецкой компании по перевозкам DHL разбился вблизи аэропорта Вильнюса.По данным портала, самолет Boeing 737-400 вылетел из немецкого аэропорта в 05.08 мск.
https://ria.ru/20241102/boeing-1981570038.html
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в мире, литва, лейпциг, dhl, вильнюс
В мире, Литва, Лейпциг, DHL, Вильнюс
Появились подробности о самолете, разбившемся в Литве

FlightAware: разбившийся в Вильнюсе грузовой самолет DHL летел из Лейпцига

© Depositphotos.com / proslgnВид на город Вильнюс
Вид на город Вильнюс - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Depositphotos.com / proslgn
Вид на город Вильнюс. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Грузовой самолет DHL, который, предположительно, разбился в Литве, направлялся туда из Лейпцига, свидетельствуют данные профильного портала FlightAware.
Ранее агентство Рейтер передавало, что грузовой самолет немецкой компании по перевозкам DHL разбился вблизи аэропорта Вильнюса.
По данным портала, самолет Boeing 737-400 вылетел из немецкого аэропорта в 05.08 мск.
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В миреЛитваЛейпцигDHLВильнюс
 
 
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