https://ria.ru/20241125/samolet-1985510975.html
Появились подробности о самолете, разбившемся в Литве
Появились подробности о самолете, разбившемся в Литве - РИА Новости, 25.11.2024
Появились подробности о самолете, разбившемся в Литве
Грузовой самолет DHL, который, предположительно, разбился в Литве, направлялся туда из Лейпцига, свидетельствуют данные профильного портала FlightAware. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T08:28
2024-11-25T08:28
2024-11-25T08:33
в мире
литва
лейпциг
dhl
вильнюс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156099/19/1560991980_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da9beb22ad3289c632724a254d498d45.jpg
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Грузовой самолет DHL, который, предположительно, разбился в Литве, направлялся туда из Лейпцига, свидетельствуют данные профильного портала FlightAware.Ранее агентство Рейтер передавало, что грузовой самолет немецкой компании по перевозкам DHL разбился вблизи аэропорта Вильнюса.По данным портала, самолет Boeing 737-400 вылетел из немецкого аэропорта в 05.08 мск.
https://ria.ru/20241102/boeing-1981570038.html
литва
лейпциг
вильнюс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156099/19/1560991980_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4a3a6bd9a3fa2a24ffcb12787b92f97d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, лейпциг, dhl, вильнюс
В мире, Литва, Лейпциг, DHL, Вильнюс
Появились подробности о самолете, разбившемся в Литве
FlightAware: разбившийся в Вильнюсе грузовой самолет DHL летел из Лейпцига