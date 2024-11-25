https://ria.ru/20241125/samolet-1985510975.html

Появились подробности о самолете, разбившемся в Литве

Появились подробности о самолете, разбившемся в Литве - РИА Новости, 25.11.2024

Появились подробности о самолете, разбившемся в Литве

Грузовой самолет DHL, который, предположительно, разбился в Литве, направлялся туда из Лейпцига, свидетельствуют данные профильного портала FlightAware. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T08:28

2024-11-25T08:28

2024-11-25T08:33

в мире

литва

лейпциг

dhl

вильнюс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156099/19/1560991980_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da9beb22ad3289c632724a254d498d45.jpg

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Грузовой самолет DHL, который, предположительно, разбился в Литве, направлялся туда из Лейпцига, свидетельствуют данные профильного портала FlightAware.Ранее агентство Рейтер передавало, что грузовой самолет немецкой компании по перевозкам DHL разбился вблизи аэропорта Вильнюса.По данным портала, самолет Boeing 737-400 вылетел из немецкого аэропорта в 05.08 мск.

https://ria.ru/20241102/boeing-1981570038.html

литва

лейпциг

вильнюс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, литва, лейпциг, dhl, вильнюс