https://ria.ru/20241125/samolet-1985510347.html

Дипломаты рассказали о помощи пассажирам загоревшегося в Анталье самолета

Дипломаты рассказали о помощи пассажирам загоревшегося в Анталье самолета - РИА Новости, 25.11.2024

Дипломаты рассказали о помощи пассажирам загоревшегося в Анталье самолета

Часть россиян покинула аэропорт Антальи после ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100-95LR, говорится в Telegram-канале генконсульства России в Турции. " Остальные... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T08:23

2024-11-25T08:23

2024-11-25T08:23

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Часть россиян покинула аэропорт Антальи после ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100-95LR, говорится в Telegram-канале генконсульства России в Турции. " Остальные приняли решение дожидаться выдачи багажа, им предоставлено питание", — отмечается в публикации.Кроме того, пассажиров, которые должны были вернуться в Россию обратным рейсом, разместили в гостинице до прибытия резервного борта. Пожар начался вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. В Росавиации сообщали, что пострадавших нет. Позже в ведомстве добавили, что состояние пассажиров и экипажа самолета уточняется. Кроме того, сообщается, что, предварительно, аварийно-спасательной команде аэропорта удалось оперативно потушить возгорание воздушного судна. Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России информировало о начале проверки после инцидента с самолетом в аэропорту Турции. О проверке на предмет исполнения законов о безопасности полетов также сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

https://ria.ru/20241125/turtsiya-1985489535.html

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происшествия, sukhoi superjet 100 (ssj100), анталья (провинция), турция, россия, новости - туризм