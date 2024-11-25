Дипломаты рассказали о помощи пассажирам загоревшегося в Анталье самолета
Генконсульство: часть россиян покинула аэропорт Антальи после пожара самолета
Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100" . Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Часть россиян покинула аэропорт Антальи после ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100-95LR, говорится в Telegram-канале генконсульства России в Турции.
" Остальные приняли решение дожидаться выдачи багажа, им предоставлено питание", — отмечается в публикации.
" Остальные приняли решение дожидаться выдачи багажа, им предоставлено питание", — отмечается в публикации.
Кроме того, пассажиров, которые должны были вернуться в Россию обратным рейсом, разместили в гостинице до прибытия резервного борта.
Пожар начался вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. В Росавиации сообщали, что пострадавших нет. Позже в ведомстве добавили, что состояние пассажиров и экипажа самолета уточняется. Кроме того, сообщается, что, предварительно, аварийно-спасательной команде аэропорта удалось оперативно потушить возгорание воздушного судна.
Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России информировало о начале проверки после инцидента с самолетом в аэропорту Турции. О проверке на предмет исполнения законов о безопасности полетов также сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
Пожар начался вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. В Росавиации сообщали, что пострадавших нет. Позже в ведомстве добавили, что состояние пассажиров и экипажа самолета уточняется. Кроме того, сообщается, что, предварительно, аварийно-спасательной команде аэропорта удалось оперативно потушить возгорание воздушного судна.
Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России информировало о начале проверки после инцидента с самолетом в аэропорту Турции. О проверке на предмет исполнения законов о безопасности полетов также сообщили в Южной транспортной прокуратуре.