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Дипломаты рассказали о помощи пассажирам загоревшегося в Анталье самолета - РИА Новости, 25.11.2024
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:23 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/samolet-1985510347.html
Дипломаты рассказали о помощи пассажирам загоревшегося в Анталье самолета
Дипломаты рассказали о помощи пассажирам загоревшегося в Анталье самолета - РИА Новости, 25.11.2024
Дипломаты рассказали о помощи пассажирам загоревшегося в Анталье самолета
Часть россиян покинула аэропорт Антальи после ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100-95LR, говорится в Telegram-канале генконсульства России в Турции. " Остальные... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T08:23
2024-11-25T08:23
туризм
происшествия
sukhoi superjet 100 (ssj100)
анталья (провинция)
турция
россия
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Часть россиян покинула аэропорт Антальи после ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100-95LR, говорится в Telegram-канале генконсульства России в Турции. " Остальные приняли решение дожидаться выдачи багажа, им предоставлено питание", — отмечается в публикации.Кроме того, пассажиров, которые должны были вернуться в Россию обратным рейсом, разместили в гостинице до прибытия резервного борта. Пожар начался вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. В Росавиации сообщали, что пострадавших нет. Позже в ведомстве добавили, что состояние пассажиров и экипажа самолета уточняется. Кроме того, сообщается, что, предварительно, аварийно-спасательной команде аэропорта удалось оперативно потушить возгорание воздушного судна. Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России информировало о начале проверки после инцидента с самолетом в аэропорту Турции. О проверке на предмет исполнения законов о безопасности полетов также сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
https://ria.ru/20241125/turtsiya-1985489535.html
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происшествия, sukhoi superjet 100 (ssj100), анталья (провинция), турция, россия, новости - туризм
Туризм, Происшествия, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Анталья (провинция), Турция, Россия, Новости - Туризм
Дипломаты рассказали о помощи пассажирам загоревшегося в Анталье самолета

Генконсульство: часть россиян покинула аэропорт Антальи после пожара самолета

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100" . Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Часть россиян покинула аэропорт Антальи после ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100-95LR, говорится в Telegram-канале генконсульства России в Турции.

" Остальные приняли решение дожидаться выдачи багажа, им предоставлено питание", — отмечается в публикации.
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Кроме того, пассажиров, которые должны были вернуться в Россию обратным рейсом, разместили в гостинице до прибытия резервного борта.

Пожар начался вечером 24 ноября после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. В Росавиации сообщали, что пострадавших нет. Позже в ведомстве добавили, что состояние пассажиров и экипажа самолета уточняется. Кроме того, сообщается, что, предварительно, аварийно-спасательной команде аэропорта удалось оперативно потушить возгорание воздушного судна.

Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России информировало о начале проверки после инцидента с самолетом в аэропорту Турции. О проверке на предмет исполнения законов о безопасности полетов также сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
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ТуризмПроисшествияSukhoi Superjet 100 (SSJ100)Анталья (провинция)ТурцияРоссияНовости - Туризм
 
 
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