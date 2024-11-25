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Пассажиров загоревшегося в Анталье самолета доставили в аэровокзал - РИА Новости, 25.11.2024
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00:06 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/samolet-1985488565.html
Пассажиров загоревшегося в Анталье самолета доставили в аэровокзал
Пассажиров загоревшегося в Анталье самолета доставили в аэровокзал - РИА Новости, 25.11.2024
Пассажиров загоревшегося в Анталье самолета доставили в аэровокзал
Пассажиры с загоревшегося в Анталье самолета благополучно доставлены в аэровокзал, сообщила Росавиация в Telegram-канале со ссылкой на авиакомпанию "Азимут". РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T00:06
2024-11-25T00:06
происшествия
анталья (провинция)
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пассажиры с загоревшегося в Анталье самолета благополучно доставлены в аэровокзал, сообщила Росавиация в Telegram-канале со ссылкой на авиакомпанию "Азимут". Пожар начался после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Позже в ведомстве добавили, что состояние пассажиров и экипажа самолета уточняется. Кроме того, сообщается, что, предварительно, аварийно-спасательной команде аэропорта удалось оперативно потушить возгорание воздушного судна. Позже Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России в Telegram-канале сообщило, что следователи проводят проверку по факту произошедшего. "Пассажиры благополучно доставлены в аэровокзал, пострадавших нет", – говорится в приводимом официальном сообщении авиакомпании "Азимут". Кроме того, добавляется, что в настоящее время "Азимут" готовит резервный борт для отправки обратного рейса.
https://ria.ru/20241124/samolet-1985488186.html
анталья (провинция)
россия
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происшествия, анталья (провинция), россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), sukhoi superjet 100 (ssj100)
Происшествия, Анталья (провинция), Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
Пассажиров загоревшегося в Анталье самолета доставили в аэровокзал

Пассажиры с загоревшегося в Анталье лайнера прибыли на аэровокзал

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкПассажиры в международном аэропорту Антальи в Турции
Пассажиры в международном аэропорту Антальи в Турции - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Пассажиры в международном аэропорту Антальи в Турции. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пассажиры с загоревшегося в Анталье самолета благополучно доставлены в аэровокзал, сообщила Росавиация в Telegram-канале со ссылкой на авиакомпанию "Азимут".
Пожар начался после посадки выполнявшего рейс Сочи-Анталья самолета Sukhoi Superjet 100-95LR. В Росавиации сообщали, что пострадавших после посадки самолета нет. Позже в ведомстве добавили, что состояние пассажиров и экипажа самолета уточняется. Кроме того, сообщается, что, предварительно, аварийно-спасательной команде аэропорта удалось оперативно потушить возгорание воздушного судна. Позже Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России в Telegram-канале сообщило, что следователи проводят проверку по факту произошедшего.
"Пассажиры благополучно доставлены в аэровокзал, пострадавших нет", – говорится в приводимом официальном сообщении авиакомпании "Азимут".
Кроме того, добавляется, что в настоящее время "Азимут" готовит резервный борт для отправки обратного рейса.
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Вчера, 23:55
 
ПроисшествияАнталья (провинция)РоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)
 
 
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