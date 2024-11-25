https://ria.ru/20241125/salmonellez-1985574688.html

У 30 учеников красноярской школы выявили сальмонеллез

У 30 учеников красноярской школы выявили сальмонеллез - РИА Новости, 25.11.2024

У 30 учеников красноярской школы выявили сальмонеллез

Сальмонеллез выявлен у 30 человек после массового отравления в школе Канска Красноярского края, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T14:19

2024-11-25T14:19

2024-11-25T14:19

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канск

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КРАСНОЯРСК, 25 ноя – РИА Новости. Сальмонеллез выявлен у 30 человек после массового отравления в школе Канска Красноярского края, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. "Тридцать человек", - сказал собеседник, отвечая на вопрос о количестве заболевших, у которых подтвердился сальмонеллез. Ведомство на прошлой неделе сообщало, что в Красноярском крае произошло второе за сутки массовое отравление школьников. В медучреждения на тот момент обратились с симптомами кишечной инфекции 18 детей и двое взрослых. В пятницу стало известно, что у второклассницы выявили сальмонеллез. Количество госпитализированных детей, по данным регионального СК, к понедельнику увеличилось до 37 детей, взрослых по-прежнему пятеро, всего заболевших 50 человек. Также прокуратора сообщила в понедельник, что ведомство в ходе проверки выявило многочисленные нарушения хранения продуктов у организатора школьного питания: на складских помещениях и в холодильных оборудованиях нет необходимых приборов для измерения температуры, на продуктах отсутствуют маркировки и ярлыки, нарушены требования при хранении инвентаря, продукты поступали без ветеринарных сопроводительных документов.

https://ria.ru/20241027/salmonellez--1980403101.html

https://ria.ru/20241021/infektsiya-1979152504.html

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происшествия, здоровье - общество, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), канск