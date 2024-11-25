Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии прокомментировали выборы в Румынии - РИА Новости, 25.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 25.11.2024 (обновлено: 14:39 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/rumyniya-1985580238.html
В Молдавии прокомментировали выборы в Румынии
В Молдавии прокомментировали выборы в Румынии - РИА Новости, 25.11.2024
В Молдавии прокомментировали выборы в Румынии
Победа на выборах президента США Дональда Трампа оказывает серьезное влияние на укрепление сил правых политиков в Евросоюзе и может привести к победе на выборах РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T14:09
2024-11-25T14:39
в мире
румыния
сша
украина
дональд трамп
нато
президентские выборы в румынии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985423288_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_e8654c16b69ef53bd88e89dee3310296.jpg
КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Победа на выборах президента США Дональда Трампа оказывает серьезное влияние на укрепление сил правых политиков в Евросоюзе и может привести к победе на выборах главы Румынии пророссийского кандидата Кэлина Джеорджеску, заявил РИА Новости депутат парламента от оппозиционной соцпартии Молдавии Богдан Цырдя. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. Центральное бюро Румынии к 12.00 мск подсчитало 99,97% голосов. Данные показывают, что первое место занимает независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,95% голосов. У лидера оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,17% голосов. "Победа Джеорджеску в первом туре выборов президента Румынии является следствием или эхом победы в США Дональда Трампа, которая позволила укрепиться правым кандидатам на территории современного Евросоюза. Сейчас в США новый президент еще не вступил в силу и на фоне этого безвластия, на фоне кризиса внешнего управления у Джеорджеску появляется шанс на победу. Он является сторонником мира на Украине, противником использования Румынии в качестве транзита вооружения и вовлечения страны в войну в любой форме, а также сторонником дружбы с РФ", - заявил Цырдя. По его словам, Джеорджеску стал феноменом, поскольку занял официальную позицию даже без участия в официальных дебатах - только за счет роликов в TikTok. Однако он сумел "достучаться" до румынских граждан. "В Румынии сейчас существуют системные проблемы - кризис, бедность, наркомания, серьезные проблемы в сельском хозяйстве и все это на фоне серьезного вовлечения Румынии в конфликт на Украине. Джеорджеску в своих выступлениях говорил, что будет решать проблемы страны и его слова попали прямо в цель, как для румынских граждан в стране, так и для представителей румынской диаспоры, которые активно за него голосовали", - пояснил депутат. Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели - 8 декабря - пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.
https://ria.ru/20241124/rumyniya-1985329847.html
https://ria.ru/20241125/filippo-1985578619.html
румыния
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985423288_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_096eb8350c4921d147fd8f0c87d3c2aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, сша, украина, дональд трамп, нато, президентские выборы в румынии — 2024
В мире, Румыния, США, Украина, Дональд Трамп, НАТО, Президентские выборы в Румынии — 2024
В Молдавии прокомментировали выборы в Румынии

Молдавский депутат Цырдя: в Румынии может победить пророссийский кандидат

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидентские выборы в Румынии
Президентские выборы в Румынии - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президентские выборы в Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Победа на выборах президента США Дональда Трампа оказывает серьезное влияние на укрепление сил правых политиков в Евросоюзе и может привести к победе на выборах главы Румынии пророссийского кандидата Кэлина Джеорджеску, заявил РИА Новости депутат парламента от оппозиционной соцпартии Молдавии Богдан Цырдя.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. Центральное бюро Румынии к 12.00 мск подсчитало 99,97% голосов. Данные показывают, что первое место занимает независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,95% голосов. У лидера оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,17% голосов.
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Процедура выборов президента Румынии
24 ноября, 03:01
"Победа Джеорджеску в первом туре выборов президента Румынии является следствием или эхом победы в США Дональда Трампа, которая позволила укрепиться правым кандидатам на территории современного Евросоюза. Сейчас в США новый президент еще не вступил в силу и на фоне этого безвластия, на фоне кризиса внешнего управления у Джеорджеску появляется шанс на победу. Он является сторонником мира на Украине, противником использования Румынии в качестве транзита вооружения и вовлечения страны в войну в любой форме, а также сторонником дружбы с РФ", - заявил Цырдя.
По его словам, Джеорджеску стал феноменом, поскольку занял официальную позицию даже без участия в официальных дебатах - только за счет роликов в TikTok. Однако он сумел "достучаться" до румынских граждан. "В Румынии сейчас существуют системные проблемы - кризис, бедность, наркомания, серьезные проблемы в сельском хозяйстве и все это на фоне серьезного вовлечения Румынии в конфликт на Украине. Джеорджеску в своих выступлениях говорил, что будет решать проблемы страны и его слова попали прямо в цель, как для румынских граждан в стране, так и для представителей румынской диаспоры, которые активно за него голосовали", - пояснил депутат.
Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели - 8 декабря - пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.
Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Филиппо назвал выборы в Румынии пощечиной для ЕС и НАТО
Вчера, 13:58
 
В миреРумынияСШАУкраинаДональд ТрампНАТОПрезидентские выборы в Румынии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала