https://ria.ru/20241125/rumyniya-1985580238.html

В Молдавии прокомментировали выборы в Румынии

В Молдавии прокомментировали выборы в Румынии - РИА Новости, 25.11.2024

В Молдавии прокомментировали выборы в Румынии

Победа на выборах президента США Дональда Трампа оказывает серьезное влияние на укрепление сил правых политиков в Евросоюзе и может привести к победе на выборах РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T14:09

2024-11-25T14:09

2024-11-25T14:39

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президентские выборы в румынии — 2024

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КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Победа на выборах президента США Дональда Трампа оказывает серьезное влияние на укрепление сил правых политиков в Евросоюзе и может привести к победе на выборах главы Румынии пророссийского кандидата Кэлина Джеорджеску, заявил РИА Новости депутат парламента от оппозиционной соцпартии Молдавии Богдан Цырдя. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. Центральное бюро Румынии к 12.00 мск подсчитало 99,97% голосов. Данные показывают, что первое место занимает независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,95% голосов. У лидера оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,17% голосов. "Победа Джеорджеску в первом туре выборов президента Румынии является следствием или эхом победы в США Дональда Трампа, которая позволила укрепиться правым кандидатам на территории современного Евросоюза. Сейчас в США новый президент еще не вступил в силу и на фоне этого безвластия, на фоне кризиса внешнего управления у Джеорджеску появляется шанс на победу. Он является сторонником мира на Украине, противником использования Румынии в качестве транзита вооружения и вовлечения страны в войну в любой форме, а также сторонником дружбы с РФ", - заявил Цырдя. По его словам, Джеорджеску стал феноменом, поскольку занял официальную позицию даже без участия в официальных дебатах - только за счет роликов в TikTok. Однако он сумел "достучаться" до румынских граждан. "В Румынии сейчас существуют системные проблемы - кризис, бедность, наркомания, серьезные проблемы в сельском хозяйстве и все это на фоне серьезного вовлечения Румынии в конфликт на Украине. Джеорджеску в своих выступлениях говорил, что будет решать проблемы страны и его слова попали прямо в цель, как для румынских граждан в стране, так и для представителей румынской диаспоры, которые активно за него голосовали", - пояснил депутат. Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели - 8 декабря - пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.

https://ria.ru/20241124/rumyniya-1985329847.html

https://ria.ru/20241125/filippo-1985578619.html

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в мире, румыния, сша, украина, дональд трамп, нато, президентские выборы в румынии — 2024