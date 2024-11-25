https://ria.ru/20241125/rumyniya-1985538114.html

Лидер оппозиционной партии вышла на второе место на выборах в Румынии

Лидер оппозиционной партии вышла на второе место на выборах в Румынии - РИА Новости, 25.11.2024

Лидер оппозиционной партии вышла на второе место на выборах в Румынии

Лидер оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, обходит премьера Марчела Чолаку на втором месте РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T11:09

2024-11-25T11:09

2024-11-25T12:03

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КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, обходит премьера Марчела Чолаку на втором месте на выборах президента Румынии, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 99,2% протоколов. В Румынии в воскресенье прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. Предварительные данные показывают, что победитель будет определен во втором туре, который пройдет 8 декабря. Центральное бюро Румынии к 10.00 мск подсчитало 99,9% голосов. Данные показывают, что первое место занимает независимый кандидат Колин Джеорджеску с 22,93% голосов. У премьера Чолаку и оппозиционера Ласкони по 19,16% голосов. Однако за Ласкони проголосовало на 232 человека больше. Джеорджеску стал сюрпризом, поскольку опросы оценивали его шансы невысоко. Он проводил свою предвыборную кампанию в TikTok, выступает за традиционные ценности, но при этом прославляет военных Румынии, которые во Второй мировой войне были на стороне фашистов, также он считает, что членство в НАТО не может гарантировать безопасность Румынии и выступает за союз с Россией. На пост президента Румынии баллотируются 13 кандидатов: бывший замгенсека НАТО, экс-председатель Социал-демократической партии (СДП) Мирча Джоанэ, нынешний глава СДП, премьер-министр страны Марчел Чолаку, спикер сената, руководитель Национал-либеральной партии Николае Чукэ, лидер "Союза за спасение Румынии" Елена Ласкони, председатель "Союза за объединение румын" Джордже Симион, лидер Демократического союза венгров Румынии Келемен Хунор, глава Национальной партии консерваторов Румынии Кристиан Терхеш, представитель "Партии альтернативы для национального достоинства" Александра Пэкурару, основатель партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску, бывший замглавы разведслужбы Румынии, кандидат от партии "Лига национального действия" Силвиу Предою, а также независимые кандидаты Ана Биркхалл, Кристиан Диаконеску и Кэлин Джеорджеску. Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.

https://ria.ru/20241124/rumyniya-1985329847.html

https://ria.ru/20241125/nato-1985494859.html

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в мире, справки, румыния, сша, россия, нато, президентские выборы в румынии — 2024