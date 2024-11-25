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Джеорджеску лидирует на выборах после обработки 95 процентов голосов - РИА Новости, 25.11.2024
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03:31 25.11.2024 (обновлено: 03:44 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/rumyniya-1985498073.html
Джеорджеску лидирует на выборах после обработки 95 процентов голосов
Джеорджеску лидирует на выборах после обработки 95 процентов голосов - РИА Новости, 25.11.2024
Джеорджеску лидирует на выборах после обработки 95 процентов голосов
После подсчета более 95% бюллетеней сторонник союза с Россией Кэлин Джеорджеску продолжает обгонять премьера Марчела Чолаку в первом туре выборов главы Румынии, РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T03:31
2024-11-25T03:44
румыния
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россия
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КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. После подсчета более 95% бюллетеней сторонник союза с Россией Кэлин Джеорджеску продолжает обгонять премьера Марчела Чолаку в первом туре выборов главы Румынии, свидетельствуют данные ЦИК.Предварительные итоги первого тура президентских выборов показывают, что Джеорджеску набрал 22,18% голосов (1 861 829 избирателей), на втором месте глава Социал-демократической партии, премьер страны Марчел Чолаку с 20,29% (1 703 321 избиратель), третье место занимает сторонница антироссийской политики, лидер "Союза за спасение Румынии" Елена Ласкони с 17,94 % голосов (1 505 403 избирателя). На четвертом месте противник помощи Украине, председатель "Союза за объединение румын" Джордже Симион с 14,17% (1 189 696 избирателей), а замыкает пятёрку экс-премьер Николае Чукэ с 9,13% (766 435 избирателей).Второй тур выборов главы Румынии пройдет 8 декабря.Результаты Джеорджеску стали сюрпризом, поскольку опросы оценивали его шансы невысоко. Он проводил свою предвыборную кампанию в TikTok, выступает за традиционные ценности, но при этом прославляет военных Румынии, которые во Второй мировой войне были на стороне фашистов, также он считает, что членство в НАТО не может гарантировать безопасность Румынии и выступает за союз с Россией.На пост президента Румынии баллотируются 13 кандидатов: бывший замгенсека НАТО, экс-председатель Социал-демократической партии (СДП) Мирча Джоанэ, нынешний глава СДП, премьер-министр страны Марчел Чолаку, спикер сената, руководитель Национал-либеральной партии Николае Чукэ, лидер "Союза за спасение Румынии" Елена Ласкони, председатель "Союза за объединение румын" Джордже Симион, лидер Демократического союза венгров Румынии Келемен Хунор, глава Национальной партии консерваторов Румынии Кристиан Терхеш, представитель "Партии альтернативы для национального достоинства" Александра Пэкурару, основатель партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску, бывший замглавы разведслужбы Румынии, кандидат от партии "Лига национального действия" Силвиу Предою, а также независимые кандидаты Ана Биркхалл, Кристиан Диаконеску и Кэлин Джеорджеску.Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.
https://ria.ru/20241125/nato-1985494859.html
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румыния, в мире, россия, украина, нато
Румыния, В мире, Россия, Украина, НАТО
Джеорджеску лидирует на выборах после обработки 95 процентов голосов

Джеорджеску опережает Чолаку на выборах после обработки 95,43 процента голосов

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидентские выборы в Румынии
Президентские выборы в Румынии - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президентские выборы в Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. После подсчета более 95% бюллетеней сторонник союза с Россией Кэлин Джеорджеску продолжает обгонять премьера Марчела Чолаку в первом туре выборов главы Румынии, свидетельствуют данные ЦИК.
Предварительные итоги первого тура президентских выборов показывают, что Джеорджеску набрал 22,18% голосов (1 861 829 избирателей), на втором месте глава Социал-демократической партии, премьер страны Марчел Чолаку с 20,29% (1 703 321 избиратель), третье место занимает сторонница антироссийской политики, лидер "Союза за спасение Румынии" Елена Ласкони с 17,94 % голосов (1 505 403 избирателя). На четвертом месте противник помощи Украине, председатель "Союза за объединение румын" Джордже Симион с 14,17% (1 189 696 избирателей), а замыкает пятёрку экс-премьер Николае Чукэ с 9,13% (766 435 избирателей).
Экс-замгенсека НАТО и кандидат в президенты Румынии Мирча Джоанэ голосует на выборах - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Экс-замгенсека НАТО объявил об уходе из политики в Румынии
02:18
Второй тур выборов главы Румынии пройдет 8 декабря.
Результаты Джеорджеску стали сюрпризом, поскольку опросы оценивали его шансы невысоко. Он проводил свою предвыборную кампанию в TikTok, выступает за традиционные ценности, но при этом прославляет военных Румынии, которые во Второй мировой войне были на стороне фашистов, также он считает, что членство в НАТО не может гарантировать безопасность Румынии и выступает за союз с Россией.
На пост президента Румынии баллотируются 13 кандидатов: бывший замгенсека НАТО, экс-председатель Социал-демократической партии (СДП) Мирча Джоанэ, нынешний глава СДП, премьер-министр страны Марчел Чолаку, спикер сената, руководитель Национал-либеральной партии Николае Чукэ, лидер "Союза за спасение Румынии" Елена Ласкони, председатель "Союза за объединение румын" Джордже Симион, лидер Демократического союза венгров Румынии Келемен Хунор, глава Национальной партии консерваторов Румынии Кристиан Терхеш, представитель "Партии альтернативы для национального достоинства" Александра Пэкурару, основатель партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску, бывший замглавы разведслужбы Румынии, кандидат от партии "Лига национального действия" Силвиу Предою, а также независимые кандидаты Ана Биркхалл, Кристиан Диаконеску и Кэлин Джеорджеску.
Согласно законодательству Румынии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство.
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
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Вчера, 03:01
 
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