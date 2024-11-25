https://ria.ru/20241125/rostekh-1985561317.html
Минобороны получило новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
Минобороны получило новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 - РИА Новости, 25.11.2024
Минобороны получило новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны РФ партию серийных истребителей-бомбардировщиков Су-34, самолёты направлены к местам несения... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T13:07
2024-11-25T13:07
2024-11-25T13:07
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-34
владимир артяков
вадим бадеха
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
безопасность
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны РФ партию серийных истребителей-бомбардировщиков Су-34, самолёты направлены к местам несения службы, до конца года ожидаются ещё поставки этих машин, сообщили в пресс-службе "Ростеха". "Объединенная авиастроительная корпорация госкорпорации "Ростех" передала Минобороны России очередные серийные самолеты Су-34. Новые истребители-бомбардировщики прошли необходимые отработки и отправились к местам несения службы", - говорится в сообщении. Как отметил первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков, слова которого приводит пресс-служба, все авиазаводы "Ростеха", задействованные в исполнении гособоронзаказа, не снижают темпы производства. Предприятия постоянно совершенствуют производственные процессы, чтобы обеспечить ускоренные темпы выпуска техники, подчеркнул он. "Фронтовые бомбардировщики Су-34 высоко оценены в войсках. Возможности самолета позволяют летчикам эффективно выполнять задачи на любом театре военных действий, применять неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения", - сказал Артяков. Гендиректор ОАК Вадим Бадеха, в свою очередь, назвал своевременное выполнение обязательств по гособоронзаказу одной из ключевых задач корпорации. "И наши трудовые коллективы с честью выполняют эту важную работу. Это не последняя в этом году партия истребителей-бомбардировщиков Су-34. Эти самолеты составляют основу ударной мощи фронтовой авиации и показывают свою эффективность в реальных боевых условиях" – сообщил Бадеха. Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, а также объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет эффективно действует при огневом и радиоэлектронном противодействии противника, днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях. Су-34 также может выполнять задачи воздушной разведки.
https://ria.ru/20241119/su-34-1984503848.html
https://ria.ru/20241125/kursk-1985501136.html
https://ria.ru/20241111/su-57--1982999785.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), су-34, владимир артяков, вадим бадеха, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), безопасность
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-34, Владимир Артяков, Вадим Бадеха, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Безопасность
Минобороны получило новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
Минобороны РФ получила новую партию Су-34
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны РФ партию серийных истребителей-бомбардировщиков Су-34, самолёты направлены к местам несения службы, до конца года ожидаются ещё поставки этих машин, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
"Объединенная авиастроительная корпорация госкорпорации "Ростех" передала Минобороны России очередные серийные самолеты Су-34. Новые истребители-бомбардировщики прошли необходимые отработки и отправились к местам несения службы", - говорится в сообщении.
Как отметил первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков
, слова которого приводит пресс-служба, все авиазаводы "Ростеха", задействованные в исполнении гособоронзаказа, не снижают темпы производства. Предприятия постоянно совершенствуют производственные процессы, чтобы обеспечить ускоренные темпы выпуска техники, подчеркнул он.
"Фронтовые бомбардировщики Су-34 высоко оценены в войсках. Возможности самолета позволяют летчикам эффективно выполнять задачи на любом театре военных действий, применять неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения", - сказал Артяков.
Гендиректор ОАК Вадим Бадеха
, в свою очередь, назвал своевременное выполнение обязательств по гособоронзаказу одной из ключевых задач корпорации.
"И наши трудовые коллективы с честью выполняют эту важную работу. Это не последняя в этом году партия истребителей-бомбардировщиков Су-34. Эти самолеты составляют основу ударной мощи фронтовой авиации и показывают свою эффективность в реальных боевых условиях" – сообщил Бадеха.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, а также объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет эффективно действует при огневом и радиоэлектронном противодействии противника, днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях. Су-34 также может выполнять задачи воздушной разведки.