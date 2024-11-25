https://ria.ru/20241125/rostekh-1985561317.html

Минобороны получило новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

Минобороны получило новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 - РИА Новости, 25.11.2024

Минобороны получило новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны РФ партию серийных истребителей-бомбардировщиков Су-34, самолёты направлены к местам несения... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T13:07

2024-11-25T13:07

2024-11-25T13:07

министерство обороны рф (минобороны рф)

су-34

владимир артяков

вадим бадеха

ростех

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

безопасность

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны РФ партию серийных истребителей-бомбардировщиков Су-34, самолёты направлены к местам несения службы, до конца года ожидаются ещё поставки этих машин, сообщили в пресс-службе "Ростеха". "Объединенная авиастроительная корпорация госкорпорации "Ростех" передала Минобороны России очередные серийные самолеты Су-34. Новые истребители-бомбардировщики прошли необходимые отработки и отправились к местам несения службы", - говорится в сообщении. Как отметил первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков, слова которого приводит пресс-служба, все авиазаводы "Ростеха", задействованные в исполнении гособоронзаказа, не снижают темпы производства. Предприятия постоянно совершенствуют производственные процессы, чтобы обеспечить ускоренные темпы выпуска техники, подчеркнул он. "Фронтовые бомбардировщики Су-34 высоко оценены в войсках. Возможности самолета позволяют летчикам эффективно выполнять задачи на любом театре военных действий, применять неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения", - сказал Артяков. Гендиректор ОАК Вадим Бадеха, в свою очередь, назвал своевременное выполнение обязательств по гособоронзаказу одной из ключевых задач корпорации. "И наши трудовые коллективы с честью выполняют эту важную работу. Это не последняя в этом году партия истребителей-бомбардировщиков Су-34. Эти самолеты составляют основу ударной мощи фронтовой авиации и показывают свою эффективность в реальных боевых условиях" – сообщил Бадеха. Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, а также объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет эффективно действует при огневом и радиоэлектронном противодействии противника, днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях. Су-34 также может выполнять задачи воздушной разведки.

https://ria.ru/20241119/su-34-1984503848.html

https://ria.ru/20241125/kursk-1985501136.html

https://ria.ru/20241111/su-57--1982999785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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министерство обороны рф (минобороны рф), су-34, владимир артяков, вадим бадеха, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), безопасность