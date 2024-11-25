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СК завершил расследование дела о хищении 11 миллионов рублей - РИА Новости, 25.11.2024
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13:30 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/rossija-1985571963.html
СК завершил расследование дела о хищении 11 миллионов рублей
СК завершил расследование дела о хищении 11 миллионов рублей - РИА Новости, 25.11.2024
СК завершил расследование дела о хищении 11 миллионов рублей
Завершено расследование дела против техдиректора фирмы, похитившего более 11 миллионов рублей при исполнении госконтранкта для нужд силовых ведомств, сообщается РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T13:30
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Завершено расследование дела против техдиректора фирмы, похитившего более 11 миллионов рублей при исполнении госконтранкта для нужд силовых ведомств, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России. "Завершено расследование уголовного дела в отношении технического директора ООО "ИТЦ "СОЮЗ" Андрея Бородинова, обвиняемого в совершении мошенничества при исполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ)... Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По данным следствия, в 2014-2015 годах в рамках исполнения гособоронзаказа ООО "ИТЦ СОЮЗ" проводило опытно-конструкторские работы для нужд силовых ведомств, в 2015 году на этапах по разработке и испытанию опытного образца военного назначения Бородинов составил подложные документы и изготовил некачественный образец, тем самым похитив свыше 11 миллионов рублей. Подчеркивается, что в ходе расследования военными следователями обеспечено возмещение имущественного вреда в полном объеме.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завершил расследование дела о хищении 11 миллионов рублей

Завершено расследование дела техдиректора фирмы, похитившего 11 миллионов рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Завершено расследование дела против техдиректора фирмы, похитившего более 11 миллионов рублей при исполнении госконтранкта для нужд силовых ведомств, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении технического директора ООО "ИТЦ "СОЮЗ" Андрея Бородинова, обвиняемого в совершении мошенничества при исполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ)... Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2014-2015 годах в рамках исполнения гособоронзаказа ООО "ИТЦ СОЮЗ" проводило опытно-конструкторские работы для нужд силовых ведомств, в 2015 году на этапах по разработке и испытанию опытного образца военного назначения Бородинов составил подложные документы и изготовил некачественный образец, тем самым похитив свыше 11 миллионов рублей.
Подчеркивается, что в ходе расследования военными следователями обеспечено возмещение имущественного вреда в полном объеме.
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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