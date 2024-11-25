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В Кремле прокомментировали ситуацию на Ближнем Востоке
В Кремле прокомментировали ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 25.11.2024
В Кремле прокомментировали ситуацию на Ближнем Востоке
Москва хотела бы прекращения ударов по гражданским объектам на Ближнем Востоке, их жертвами не должно становиться мирное население, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T12:05
2024-11-25T12:05
2024-11-25T12:05
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Москва хотела бы прекращения ударов по гражданским объектам на Ближнем Востоке, их жертвами не должно становиться мирное население, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы, конечно, в данном случае хотели бы уже видеть прекращение ударов по гражданским объектам и очень важно, чтобы жертвами ударов не становилось мирное население", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как в Кремле могли бы прокомментировать удары ВВС Израиля по южному пригороду Бейрута. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по 12 командным центрам ливанского движения "Хезболлах" в районе южного пригорода Бейрута Дахия. Движение разместило свою инфраструктуру в центре жилых районов. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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в мире, израиль, бейрут, москва, дмитрий песков, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Бейрут, Москва, Дмитрий Песков, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Кремле прокомментировали ситуацию на Ближнем Востоке
Песков: Россия хочет прекратить удары по гражданским объектам на Ближнем Востоке