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В Кремле прокомментировали ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 25.11.2024
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12:05 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/rossija-1985551696.html
В Кремле прокомментировали ситуацию на Ближнем Востоке
В Кремле прокомментировали ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 25.11.2024
В Кремле прокомментировали ситуацию на Ближнем Востоке
Москва хотела бы прекращения ударов по гражданским объектам на Ближнем Востоке, их жертвами не должно становиться мирное население, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T12:05
2024-11-25T12:05
в мире
израиль
бейрут
москва
дмитрий песков
хезболла
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Москва хотела бы прекращения ударов по гражданским объектам на Ближнем Востоке, их жертвами не должно становиться мирное население, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы, конечно, в данном случае хотели бы уже видеть прекращение ударов по гражданским объектам и очень важно, чтобы жертвами ударов не становилось мирное население", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как в Кремле могли бы прокомментировать удары ВВС Израиля по южному пригороду Бейрута. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по 12 командным центрам ливанского движения "Хезболлах" в районе южного пригорода Бейрута Дахия. Движение разместило свою инфраструктуру в центре жилых районов. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20240930/livan-1975486291.html
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в мире, израиль, бейрут, москва, дмитрий песков, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Бейрут, Москва, Дмитрий Песков, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Кремле прокомментировали ситуацию на Ближнем Востоке

Песков: Россия хочет прекратить удары по гражданским объектам на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Москва хотела бы прекращения ударов по гражданским объектам на Ближнем Востоке, их жертвами не должно становиться мирное население, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы, конечно, в данном случае хотели бы уже видеть прекращение ударов по гражданским объектам и очень важно, чтобы жертвами ударов не становилось мирное население", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как в Кремле могли бы прокомментировать удары ВВС Израиля по южному пригороду Бейрута.
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по 12 командным центрам ливанского движения "Хезболлах" в районе южного пригорода Бейрута Дахия. Движение разместило свою инфраструктуру в центре жилых районов.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Последствия израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
В Кремле прокомментировали удары Израиля по Ливану
30 сентября, 12:39
 
В миреИзраильБейрутМоскваДмитрий ПесковХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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