https://ria.ru/20241125/rosgvardiya-1985628724.html

Путин распространил на Росгвардию разовую выплату для участников СВО

Путин распространил на Росгвардию разовую выплату для участников СВО - РИА Новости, 25.11.2024

Путин распространил на Росгвардию разовую выплату для участников СВО

Президент РФ Владимир Путин распространил на Росгвардию действие единовременной денежной выплаты в 400 тысяч рублей за заключение контракта о службе в зоне... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T17:00

2024-11-25T17:00

2024-11-25T17:21

специальная военная операция на украине

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин распространил на Росгвардию действие единовременной денежной выплаты в 400 тысяч рублей за заключение контракта о службе в зоне специальной военной операции, указ о внесении соответствующих изменений был опубликован в понедельник."Внести в указ президента Российской Федерации от 31 июля 2024 г. №644 "О единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации" … следующие изменения: наименование дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в указе.Были внесены изменения в текст документа, согласно которым, выплата в 400 тысяч рублей теперь положена и тем, кто заключил контракт о прохождении военной службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции на территориях Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и Украины.

https://ria.ru/20241123/putin-1985370748.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, владимир путин, вооруженные силы рф