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Путин распространил на Росгвардию разовую выплату для участников СВО - РИА Новости, 25.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:00 25.11.2024 (обновлено: 17:21 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/rosgvardiya-1985628724.html
Путин распространил на Росгвардию разовую выплату для участников СВО
Путин распространил на Росгвардию разовую выплату для участников СВО - РИА Новости, 25.11.2024
Путин распространил на Росгвардию разовую выплату для участников СВО
Президент РФ Владимир Путин распространил на Росгвардию действие единовременной денежной выплаты в 400 тысяч рублей за заключение контракта о службе в зоне... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T17:00
2024-11-25T17:21
специальная военная операция на украине
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин распространил на Росгвардию действие единовременной денежной выплаты в 400 тысяч рублей за заключение контракта о службе в зоне специальной военной операции, указ о внесении соответствующих изменений был опубликован в понедельник."Внести в указ президента Российской Федерации от 31 июля 2024 г. №644 "О единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации" … следующие изменения: наименование дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в указе.Были внесены изменения в текст документа, согласно которым, выплата в 400 тысяч рублей теперь положена и тем, кто заключил контракт о прохождении военной службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции на территориях Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и Украины.
https://ria.ru/20241123/putin-1985370748.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, владимир путин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин распространил на Росгвардию разовую выплату для участников СВО

Путин распространил на Росгвардию выплату в 400 тысяч рублей для участников СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОфицеры Росгвардии в зоне СВО
Офицеры Росгвардии в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Офицеры Росгвардии в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин распространил на Росгвардию действие единовременной денежной выплаты в 400 тысяч рублей за заключение контракта о службе в зоне специальной военной операции, указ о внесении соответствующих изменений был опубликован в понедельник.
"Внести в указ президента Российской Федерации от 31 июля 2024 г. №644 "О единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации" … следующие изменения: наименование дополнить словами "войсках национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в указе.
Были внесены изменения в текст документа, согласно которым, выплата в 400 тысяч рублей теперь положена и тем, кто заключил контракт о прохождении военной службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции на территориях Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)РоссияВладимир ПутинВооруженные силы РФ
 
 
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