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Многодетные родители Белгородской области получили награды - РИА Новости, 25.11.2024
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
12:50 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/roditeli-1985560328.html
Многодетные родители Белгородской области получили награды
Многодетные родители Белгородской области получили награды - РИА Новости, 25.11.2024
Многодетные родители Белгородской области получили награды
Почетные знаки Белгородской области получили многодетные матери и одинокие многодетные отцы; торжественная церемония была приурочена ко Дню матери, который... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T12:50
2024-11-25T12:50
белгородская область
белгородская область
россия
многодетные семьи
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Почетные знаки Белгородской области получили многодетные матери и одинокие многодетные отцы; торжественная церемония была приурочена ко Дню матери, который отмечался в России 24 ноября, сообщает пресс-служба регионального парламента. "Материнская слава" – уникальная награда, учрежденная в регионе в 2003 году. За 12 лет ее получили более четырех тысяч многодетных матерей, достойно воспитывающих несовершеннолетних детей и ведущих добропорядочный образ жизни. А с 2023 года по инициативе губернатора Белгородской области Вячеслава Владимировича Гладкова был утвержден почетный знак "Отцовская слава", говорится в сообщении. В этом году в торжественной обстановке были вручены награды и одиноким многодетным отцам. Тем, кто добросовестно относится к выполнению родительского долга. "Счастье любой семьи – в детях. Многодетные семьи подают достойный пример всем белгородцам. Показывая, какой должна быть семья, – большой, дружной и крепкой", – подчеркнули в пресс-службе.
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белгородская область, россия, многодетные семьи
Белгородская область, Белгородская область, Россия, Многодетные семьи
Многодетные родители Белгородской области получили награды

В Белгородской области многодетные родители получили почетные знаки

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкБелгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Почетные знаки Белгородской области получили многодетные матери и одинокие многодетные отцы; торжественная церемония была приурочена ко Дню матери, который отмечался в России 24 ноября, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Материнская слава" – уникальная награда, учрежденная в регионе в 2003 году. За 12 лет ее получили более четырех тысяч многодетных матерей, достойно воспитывающих несовершеннолетних детей и ведущих добропорядочный образ жизни. А с 2023 года по инициативе губернатора Белгородской области Вячеслава Владимировича Гладкова был утвержден почетный знак "Отцовская слава", говорится в сообщении.
В этом году в торжественной обстановке были вручены награды и одиноким многодетным отцам. Тем, кто добросовестно относится к выполнению родительского долга.
"Счастье любой семьи – в детях. Многодетные семьи подают достойный пример всем белгородцам. Показывая, какой должна быть семья, – большой, дружной и крепкой", – подчеркнули в пресс-службе.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Гладков сообщил о 818 млрд рублей вложений в Белгородскую область за 4 года
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Белгородская областьБелгородская областьРоссияМногодетные семьи
 
 
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