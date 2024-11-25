https://ria.ru/20241125/roditeli-1985560328.html

Многодетные родители Белгородской области получили награды

Многодетные родители Белгородской области получили награды - РИА Новости, 25.11.2024

Многодетные родители Белгородской области получили награды

Почетные знаки Белгородской области получили многодетные матери и одинокие многодетные отцы; торжественная церемония была приурочена ко Дню матери, который... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T12:50

2024-11-25T12:50

2024-11-25T12:50

белгородская область

белгородская область

россия

многодетные семьи

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Почетные знаки Белгородской области получили многодетные матери и одинокие многодетные отцы; торжественная церемония была приурочена ко Дню матери, который отмечался в России 24 ноября, сообщает пресс-служба регионального парламента. "Материнская слава" – уникальная награда, учрежденная в регионе в 2003 году. За 12 лет ее получили более четырех тысяч многодетных матерей, достойно воспитывающих несовершеннолетних детей и ведущих добропорядочный образ жизни. А с 2023 года по инициативе губернатора Белгородской области Вячеслава Владимировича Гладкова был утвержден почетный знак "Отцовская слава", говорится в сообщении. В этом году в торжественной обстановке были вручены награды и одиноким многодетным отцам. Тем, кто добросовестно относится к выполнению родительского долга. "Счастье любой семьи – в детях. Многодетные семьи подают достойный пример всем белгородцам. Показывая, какой должна быть семья, – большой, дружной и крепкой", – подчеркнули в пресс-службе.

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белгородская область, россия, многодетные семьи