https://ria.ru/20241125/reyzen-1985657581.html

Мемориальную доску в честь оперного певца Марка Рейзена открыли в Москве

Мемориальную доску в честь оперного певца Марка Рейзена открыли в Москве - РИА Новости, 25.11.2024

Мемориальную доску в честь оперного певца Марка Рейзена открыли в Москве

В честь оперного певца Большого театра, народного артиста СССР Марка Рейзена установили мемориальную доску в Москве, сообщает ВЭБ.РФ. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T19:29

2024-11-25T19:29

2024-11-25T19:29

москва

игорь шувалов

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В честь оперного певца Большого театра, народного артиста СССР Марка Рейзена установили мемориальную доску в Москве, сообщает ВЭБ.РФ. Церемония открытия, приуроченная ко дню памяти известного исполнителя, прошла в доме 7 в Брюсовом переулке, где Рейзен жил с 1936 по 1992 годы. В ней приняли участие внучка певца Ольга Рейзен, народная артистка СССР Тамара Синявская, заслуженный артист Российской Федерации Ильдар Абдразаков, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов, представители правительства Москвы и другие, говорится в сообщении. Марк Рейзен — лауреат трех Сталинских премий l степени и Кавалер трех орденов Ленина. Певец работал в Ленинградском театре оперы и балета, сейчас это Мариинский театр, позже стал солистом Большого театра и выступал там до 1985 года. Народный артист СССР обладал в вокальном мире большим авторитетом. Он умер 25 ноября 1992 года в возрасте 97 лет. Над созданием мемориальной доски работал авторский коллектив, куда вошли скульптор Ирина Макарова и архитектор Максим Батаев. Доска установлена по решению и при поддержке правительства Москвы. "И я бы, конечно, хотел начать со слов благодарности правительству Москвы. Дело в том, что мы с вами живем в городе, в котором так много произошло за последние 10 лет, что в этой суете ежедневной часто и не понимаем, в каком городе живем. Но оглянитесь назад, вспомните, какой Москва была 25 ноября 1992 года, когда Марк Осипович ушел. Неухоженный, холодный, темный город. А спустя 30 лет этот город – один из лучших городов мира. И нам с вами выпало счастье жить в период, когда все это удалось оценить", — привели в ВЭБе слова Шувалова. В свою очередь, внучка певца поблагодарила за создание мемориальной доски всех причастных, кто помог ее дедушке "вернуться в этот дом, в этот город, в эту страну". В последние годы идет активная работа по восстановлению зданий и помещений в Брюсовом переулке и увековечиванию памяти великих актеров и оперных артистов, которые в разное время жили в знаменитом доме номер 7. В настоящее время идет реставрация квартиры знаменитой оперной певицы Антонины Неждановой. "Дом 7 в Брюсовом переулке обладает особым значением для истории музыкального искусства. Здесь жили замечательные артисты эпохи. Сегодня мы отдаем дань уважения Марку Осиповичу Рейзену, который более полувека творческой деятельности посвятил Большому театру. Это событие вписывается в более широкий контекст работы по увековечиванию памяти великих оперных исполнителей прошлого, которой мы занимаемся совместно с Музеем музыки", – отметил Шувалов.

https://realty.ria.ru/20241125/vodoemy-1985170774.html

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москва, игорь шувалов