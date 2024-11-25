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Более 20 тысяч компаний получили поддержку Группы РЭЦ за десять месяцев - РИА Новости, 25.11.2024
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11:40 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/rets-1985544394.html
Более 20 тысяч компаний получили поддержку Группы РЭЦ за десять месяцев
Более 20 тысяч компаний получили поддержку Группы РЭЦ за десять месяцев - РИА Новости, 25.11.2024
Более 20 тысяч компаний получили поддержку Группы РЭЦ за десять месяцев
Группа Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" за 10 месяцев... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T11:40
2024-11-25T11:40
экономика
вероника никишина
антон алиханов
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Группа Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" за 10 месяцев текущего года оказала поддержку 20,4 тысячи компаний, что на 13% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает центр."Поддержку получили 20,404 тысячи компаний, рост к году составил 13%. С учетом выхода на новые рынки, поиска альтернативных каналов продаж и в целом роста экономических рисков в мире меры государственной поддержки становятся все более востребованными у бизнеса. Наша цель – сделать услуги Группы РЭЦ максимально удобными и эффективными для российского бизнеса, с упором на максимальное развитие экспорта в приоритетных направлениях", – сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, ее слова приводятся в сообщении."Из них 18 тысяч – компании МСП, количество которых выросло на 12%. Их доля от общего количества получателей поддержки составляет 88,4%. Малый и средний бизнес занимает особое место в фокусе внимания РЭЦ, пользуясь широким инструментарием мер поддержки специально для МСП. При этом РЭЦ работает со всеми экспортерами несырьевой продукции без отраслевых ограничений, оказывая поддержку на любом этапе экспортной деятельности от задумки экспортной поставки до постконтрактного обслуживания", - говорится в сообщении."За 10 месяцев текущего года Группа РЭЦ предоставила российским компаниям, занимающимся внешнеторговой деятельностью, поддержку в размере 1,4 триллиона рублей, это на 5,3% выше, чем по итогам 10 месяцев в прошлом году", – сообщил министр промышленности и торговли РФ, руководитель нацпроекта Антон Алиханов.В портфеле РЭЦ – более 140 продуктов для решения бизнес-задач. Среди самых востребованных мер поддержки РЭЦ выделяются услуги по страхованию внешнеторговых сделок, помощь в участии в международных тендерах, содействие в поиске иностранных контрагентов, консультации по вопросам таможенного оформления товаров, кредитно-гарантийная поддержка бизнеса, учебные пособия по ведению бизнеса и другие. Большинство услуг и мер поддержки можно найти и сразу же оформить на платформе "Мой экспорт".
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экономика, вероника никишина, антон алиханов, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Вероника Никишина, Антон Алиханов, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Более 20 тысяч компаний получили поддержку Группы РЭЦ за десять месяцев

Более 20 тысяч компаний получили поддержку Группы РЭЦ за десять месяцев

© РИА Новости"Мой экспорт"
Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости
"Мой экспорт" . Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Группа Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" за 10 месяцев текущего года оказала поддержку 20,4 тысячи компаний, что на 13% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает центр.
"Поддержку получили 20,404 тысячи компаний, рост к году составил 13%. С учетом выхода на новые рынки, поиска альтернативных каналов продаж и в целом роста экономических рисков в мире меры государственной поддержки становятся все более востребованными у бизнеса. Наша цель – сделать услуги Группы РЭЦ максимально удобными и эффективными для российского бизнеса, с упором на максимальное развитие экспорта в приоритетных направлениях", – сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, ее слова приводятся в сообщении.
"Из них 18 тысяч – компании МСП, количество которых выросло на 12%. Их доля от общего количества получателей поддержки составляет 88,4%. Малый и средний бизнес занимает особое место в фокусе внимания РЭЦ, пользуясь широким инструментарием мер поддержки специально для МСП. При этом РЭЦ работает со всеми экспортерами несырьевой продукции без отраслевых ограничений, оказывая поддержку на любом этапе экспортной деятельности от задумки экспортной поставки до постконтрактного обслуживания", - говорится в сообщении.
"За 10 месяцев текущего года Группа РЭЦ предоставила российским компаниям, занимающимся внешнеторговой деятельностью, поддержку в размере 1,4 триллиона рублей, это на 5,3% выше, чем по итогам 10 месяцев в прошлом году", – сообщил министр промышленности и торговли РФ, руководитель нацпроекта Антон Алиханов.
В портфеле РЭЦ – более 140 продуктов для решения бизнес-задач. Среди самых востребованных мер поддержки РЭЦ выделяются услуги по страхованию внешнеторговых сделок, помощь в участии в международных тендерах, содействие в поиске иностранных контрагентов, консультации по вопросам таможенного оформления товаров, кредитно-гарантийная поддержка бизнеса, учебные пособия по ведению бизнеса и другие. Большинство услуг и мер поддержки можно найти и сразу же оформить на платформе "Мой экспорт".
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ЭкономикаВероника НикишинаАнтон АлихановРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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