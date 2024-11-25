https://ria.ru/20241125/proizvodstvo-1985626874.html

Самарская область поможет тольяттинскому заводу расширить производство

Самарская область поможет тольяттинскому заводу расширить производство - РИА Новости, 25.11.2024

Самарская область поможет тольяттинскому заводу расширить производство

Власти Самарской области подберут участок площадью 6,5 тысячи квадратных метров для тольяттинского станкостроительного завода "Старк", который планирует... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T16:52

2024-11-25T16:52

2024-11-25T16:52

самарская область

тольятти

вячеслав федорищев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/20714/85/207148598_0:145:3042:1856_1920x0_80_0_0_854d536c803a9af5ca2f3f8107d842d9.jpg

САМАРА, 25 ноя - РИА Новости. Власти Самарской области подберут участок площадью 6,5 тысячи квадратных метров для тольяттинского станкостроительного завода "Старк", который планирует расширить производство, сообщило правительство региона. "Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев совместно с членами регионального правительства с рабочим визитом посетил станкостроительный завод "Старк" в городе Тольятти. Вячеслав Федорищев отметил большой потенциал завода, но в настоящее время предприятие испытывает потребность в дополнительных производственных площадях. Было принято решение подобрать подходящую площадку площадью 6500 квадратных метров для расширения производства", - говорится в сообщении правительства региона. Станки тольяттинского завода используются для производства промышленных и потребительских товаров в автомобилестроении, мебельной и химической промышленности, машиностроении, строительстве и производстве спортивного оборудования. В этом году в работу завода внедрили реверс-инжиниринг — отечественный аналог одного их самых передовых и технологичных зарубежных станков по его параметрам. Сейчас производственная база компании "Старк" располагается на 5 тысячах квадратных метров в Тольятти. Станочный парк предприятия составляет более 30 единиц современного высокоточного оборудования с числовым программным управлением. "Локальное решение я министру поручил – подобрать вместе с вами площадку, а системное решение – мы должны построить не менее 100 000 квадратных метров в особой экономической зоне именно под быстрое размещение таких команд, как вы, — создать там внутреннюю кооперацию промышленных предприятий для развития всей отрасли в целом. Нам нужно точно завод включить в нацпроект "Станкостроение", чтобы он получал поддержку, и подумать, какую отдельную региональную меру поддержки мы можем предложить местным станкопроизводителям", - сказал Федорищев во время посещения завода.

https://ria.ru/20241122/tko-1985287272.html

https://ria.ru/20241122/svo-1985244520.html

самарская область

тольятти

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

самарская область, тольятти, вячеслав федорищев