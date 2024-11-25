https://ria.ru/20241125/prazdnik-1985637560.html

Новороссийцы присоединятся к акции "Подари ребенку праздник"

Новороссийцы присоединятся к акции "Подари ребенку праздник" - РИА Новости, 25.11.2024

Новороссийцы присоединятся к акции "Подари ребенку праздник"

В Новороссийске стартовала акция "Подари ребенку праздник", приняв участие в которой каждый житель может осуществить заветную детскую мечту в преддверии Нового... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T17:40

2024-11-25T17:40

2024-11-25T17:40

краснодарский край

новороссийск

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В Новороссийске стартовала акция "Подари ребенку праздник", приняв участие в которой каждый житель может осуществить заветную детскую мечту в преддверии Нового года, сообщает пресс-служба администрации города. "Абсолютно каждый ребенок верит в новогодние чудеса, загадывает желания и с нетерпением ждет подарков от Деда Мороза. Но далеко не каждая семья имеет возможность даже раз в год подарить своему ребенку то, о чем он так мечтает. Для таких ребят с непростыми судьбами мы проводим эту акцию. Поверьте, желания этих детей чаще всего такие простые и легко выполнимые для большинства из нас. И это так здорово, что мы можем подарить чудо маленькому человеку и сделать его счастливее", – рассказала Сабина Недзвецкая, начальник управления по делам несовершеннолетних администрации Новороссийска, ее слова приводятся в сообщении. Акция в этом году проходит уже в 10-й раз. За все время ее проведения более 11 тысяч детей из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, получили новогодние подарки. Это велосипеды и самокаты, конструкторы и электроуправляемые машинки, мобильные телефоны, музыкальные колонки, мягкие игрушки, куклы и многое другое. В течение ноября педагоги образовательных организаций вместе с детьми изготавливали елочные украшения в виде новогодних открыток, на обороте которой дети написали, какой подарок хотят получить на Новый год. Такие открыток уже готово 956. С 6 декабря открытки с детскими пожеланиями будут размещены на елках в семи крупных торговых центрах, а также в одной из кофеен города. Рядом с каждой наряженной открытками елкой будут стоять волонтеры в фирменных футболках. Сняв с елки открытку, участник акции приобретает указанный в ней подарок и возвращает открытку с подарком волонтеру. До 31 декабря Дед Мороз и сказочные персонажи передадут все новогодние подарки детям, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241121/nalogooblazhenie-1985080219.html

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новороссийск

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новороссийск, общество