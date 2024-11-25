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Новороссийцы присоединятся к акции "Подари ребенку праздник" - РИА Новости, 25.11.2024
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Краснодарский край
 
17:40 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/prazdnik-1985637560.html
Новороссийцы присоединятся к акции "Подари ребенку праздник"
Новороссийцы присоединятся к акции "Подари ребенку праздник" - РИА Новости, 25.11.2024
Новороссийцы присоединятся к акции "Подари ребенку праздник"
В Новороссийске стартовала акция "Подари ребенку праздник", приняв участие в которой каждый житель может осуществить заветную детскую мечту в преддверии Нового... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T17:40
2024-11-25T17:40
краснодарский край
новороссийск
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В Новороссийске стартовала акция "Подари ребенку праздник", приняв участие в которой каждый житель может осуществить заветную детскую мечту в преддверии Нового года, сообщает пресс-служба администрации города. "Абсолютно каждый ребенок верит в новогодние чудеса, загадывает желания и с нетерпением ждет подарков от Деда Мороза. Но далеко не каждая семья имеет возможность даже раз в год подарить своему ребенку то, о чем он так мечтает. Для таких ребят с непростыми судьбами мы проводим эту акцию. Поверьте, желания этих детей чаще всего такие простые и легко выполнимые для большинства из нас. И это так здорово, что мы можем подарить чудо маленькому человеку и сделать его счастливее", – рассказала Сабина Недзвецкая, начальник управления по делам несовершеннолетних администрации Новороссийска, ее слова приводятся в сообщении. Акция в этом году проходит уже в 10-й раз. За все время ее проведения более 11 тысяч детей из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, получили новогодние подарки. Это велосипеды и самокаты, конструкторы и электроуправляемые машинки, мобильные телефоны, музыкальные колонки, мягкие игрушки, куклы и многое другое. В течение ноября педагоги образовательных организаций вместе с детьми изготавливали елочные украшения в виде новогодних открыток, на обороте которой дети написали, какой подарок хотят получить на Новый год. Такие открыток уже готово 956. С 6 декабря открытки с детскими пожеланиями будут размещены на елках в семи крупных торговых центрах, а также в одной из кофеен города. Рядом с каждой наряженной открытками елкой будут стоять волонтеры в фирменных футболках. Сняв с елки открытку, участник акции приобретает указанный в ней подарок и возвращает открытку с подарком волонтеру. До 31 декабря Дед Мороз и сказочные персонажи передадут все новогодние подарки детям, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241121/nalogooblazhenie-1985080219.html
https://ria.ru/20241121/kravchenko-1984964956.html
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новороссийск, общество
Краснодарский край, Новороссийск, Общество
Новороссийцы присоединятся к акции "Подари ребенку праздник"

В Новороссийске стартовала благотворительная акция "Подари ребенку праздник"

© Фото : пресс-служба администрации НовороссийскаНовороссийцы присоединятся к акции "Подари ребенку праздник"
Новороссийцы присоединятся к акции Подари ребенку праздник - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Фото : пресс-служба администрации Новороссийска
Новороссийцы присоединятся к акции "Подари ребенку праздник"
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В Новороссийске стартовала акция "Подари ребенку праздник", приняв участие в которой каждый житель может осуществить заветную детскую мечту в преддверии Нового года, сообщает пресс-служба администрации города.
"Абсолютно каждый ребенок верит в новогодние чудеса, загадывает желания и с нетерпением ждет подарков от Деда Мороза. Но далеко не каждая семья имеет возможность даже раз в год подарить своему ребенку то, о чем он так мечтает. Для таких ребят с непростыми судьбами мы проводим эту акцию. Поверьте, желания этих детей чаще всего такие простые и легко выполнимые для большинства из нас. И это так здорово, что мы можем подарить чудо маленькому человеку и сделать его счастливее", – рассказала Сабина Недзвецкая, начальник управления по делам несовершеннолетних администрации Новороссийска, ее слова приводятся в сообщении.
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Акция в этом году проходит уже в 10-й раз. За все время ее проведения более 11 тысяч детей из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, получили новогодние подарки. Это велосипеды и самокаты, конструкторы и электроуправляемые машинки, мобильные телефоны, музыкальные колонки, мягкие игрушки, куклы и многое другое.
В течение ноября педагоги образовательных организаций вместе с детьми изготавливали елочные украшения в виде новогодних открыток, на обороте которой дети написали, какой подарок хотят получить на Новый год. Такие открыток уже готово 956.
С 6 декабря открытки с детскими пожеланиями будут размещены на елках в семи крупных торговых центрах, а также в одной из кофеен города. Рядом с каждой наряженной открытками елкой будут стоять волонтеры в фирменных футболках. Сняв с елки открытку, участник акции приобретает указанный в ней подарок и возвращает открытку с подарком волонтеру. До 31 декабря Дед Мороз и сказочные персонажи передадут все новогодние подарки детям, добавили в пресс-службе.
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