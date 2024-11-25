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Какой сегодня праздник: что отмечают 25 ноября в России и в мире по календарю
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06:00 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/prazdnik-1984999067.html
25 ноября: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 25 ноября в России и в мире по календарю
25 ноября: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
25 ноября 2024 года в России и в мире отмечают сразу несколько праздников: поздравления принимают военные миротворцы и гармонисты, а православные чествуют... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T06:00
2024-11-25T06:00
россия
праздники
религиозные праздники
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. 25 ноября 2024 года в России и в мире отмечают сразу несколько праздников: поздравления принимают военные миротворцы и гармонисты, а православные чествуют Иоанна Милостивого. Какой сегодня праздник по календарю: профессиональный, международный, памятные события в истории. О чем говорят народные приметы, - в материале РИА НовостиКакой сегодня праздник в РоссииВ нашей стране сегодня чествуют военных миротворцев и гармонистов, а в народе отмечают Иванов день. Христиане вспоминают о Иоанне Милостивом, который был заступником бедных и снискал славу за добрые дела.Профессиональный праздникКаждый год 25 ноября в нашей стране отмечается День российского военного миротворца. 51 год назад, в 1973 году, группа советских военных впервые приняла участие в миротворческой миссии в составе “голубых касок” ООН на Ближнем Востоке.25 ноября принимают поздравления и гармонисты, отмечая праздник, посвященный этому многогранному инструменту, - День гармониста. Гармонь давно занимает особое место в русской культуре, ни один народный праздник не обходился без нее, а тот, кто умел играть на ней профессионально, всегда считался “первым парнем на деревне”. Главная цель дня - популяризация русского народного фольклора и искусства игры на гармошке.Церковный праздникВ православной церкви в этот день вспоминают о:Свт. Иоа́нна Милостивого, патриарха Александрийского (620)прп. Нила Постника (V)Блж. Иоа́нна Власатого, Ростовского (1580)прор. Ахи́и Силомлянина (960 г. до Р. Х.)прп. Нила Мироточивого, Афонского (1651)Сщмч. Алекса́ндра Адрианова, пресвитера (1918), сщмчч. Константина Успенского, Влади́мира Красновского, Алекса́ндра Архангельского, Матфе́я Алоина, Дими́трия Розанова, пресвитеров (1937)И празднуют день иконы Божией Матери: МилостиваяНародный праздник25 ноября (по старому стилю 12 ноября) в народе называли “Иван Милостивый”. Иоанн жил в VI веке и был сыном губернатора Кипра, после смерти жены и детей он стал вести аскетическую жизнь, помогать нищим. Слава о духовных подвигах Иоанна привела к тому, что его попросили стать патриархом.На Руси в это время подходили к концу свадебные недели, теперь, чтобы заключить брак, нужно было ждать окончания зимы.Народная примета гласит: если на Ивана выпадал снег или было дождливо, то можно было надеяться на долгую оттепель.Какой сегодня праздник в мире17 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. В этот день проводятся мероприятия, призванные привлечь внимание общества к проблеме. Дата была выбрана не случайно: 25 ноября 1960 года в Доминиканской республике по приказу диктатора Трухильо были убиты три сестры Мирабаль - известные политические активистки. Символ дня - белая ленточка.Памятные даты в истории1339 - завершилось строительство дубовых стен Московского Кремля.1735 - был отлит Царь-колокол.1795 - отрекся от престола последний польский король Станислав II Понятовский.1867 - Альфред Нобель запатентовал динамит.1870 - создано винoдeльчecкoe xoзяйcтвo “Aбpaу-дюpco”.1918 - венгерская пацифистка Розике Швиммер стала первой в истории мировой дипломатии женщиной-послом1935 - В СССР учрежден орден “Знак Почета”.1942 - начало формирования знаменитой эскадрильи “Нормандия-Неман”.1946 - дата основания Московского физико-технического института.ИмениныВ этот день именины у: Aлeкcaндpa, Apcaкия, Aфaнacия, Axии, Бopиca, Bлaдимиpa, Дaниилa, Дмитpия, Ивaнa, Кoнcтaнтинa, Львa, Мaтфeя, Никoлaя, Нилa, Cтeпaнa, Елизaвeты, Екaтepины.
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россия, праздники, религиозные праздники, общество
Россия, Праздники, Религиозные праздники, Общество

25 ноября: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© Getty Images / RgStudioКакой сегодня праздник: что отмечают 25 ноября в России и в мире
Какой сегодня праздник: что отмечают 25 ноября в России и в мире - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Getty Images / RgStudio
Какой сегодня праздник: что отмечают 25 ноября в России и в мире
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. 25 ноября 2024 года в России и в мире отмечают сразу несколько праздников: поздравления принимают военные миротворцы и гармонисты, а православные чествуют Иоанна Милостивого. Какой сегодня праздник по календарю: профессиональный, международный, памятные события в истории. О чем говорят народные приметы, - в материале РИА Новости
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18 ноября, 10:49

Какой сегодня праздник в России

В нашей стране сегодня чествуют военных миротворцев и гармонистов, а в народе отмечают Иванов день. Христиане вспоминают о Иоанне Милостивом, который был заступником бедных и снискал славу за добрые дела.

Профессиональный праздник

Каждый год 25 ноября в нашей стране отмечается День российского военного миротворца. 51 год назад, в 1973 году, группа советских военных впервые приняла участие в миротворческой миссии в составе “голубых касок” ООН на Ближнем Востоке.
© РИА Новости / Дмитрий Рыжаков | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие из миротворческого контингента ОДКБ
Российские военнослужащие из миротворческого контингента ОДКБ - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Рыжаков
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Российские военнослужащие из миротворческого контингента ОДКБ
25 ноября принимают поздравления и гармонисты, отмечая праздник, посвященный этому многогранному инструменту, - День гармониста. Гармонь давно занимает особое место в русской культуре, ни один народный праздник не обходился без нее, а тот, кто умел играть на ней профессионально, всегда считался “первым парнем на деревне”. Главная цель дня - популяризация русского народного фольклора и искусства игры на гармошке.

Церковный праздник

В православной церкви в этот день вспоминают о:
Свт. Иоа́нна Милостивого, патриарха Александрийского (620)
прп. Нила Постника (V)
Блж. Иоа́нна Власатого, Ростовского (1580)
прор. Ахи́и Силомлянина (960 г. до Р. Х.)
прп. Нила Мироточивого, Афонского (1651)
Сщмч. Алекса́ндра Адрианова, пресвитера (1918), сщмчч. Константина Успенского, Влади́мира Красновского, Алекса́ндра Архангельского, Матфе́я Алоина, Дими́трия Розанова, пресвитеров (1937)
И празднуют день иконы Божией Матери: Милостивая
Церковные праздники в ноябре - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Церковный календарь на ноябрь 2024: праздники и посты
31 октября, 11:01

Народный праздник

25 ноября (по старому стилю 12 ноября) в народе называли “Иван Милостивый”. Иоанн жил в VI веке и был сыном губернатора Кипра, после смерти жены и детей он стал вести аскетическую жизнь, помогать нищим. Слава о духовных подвигах Иоанна привела к тому, что его попросили стать патриархом.
На Руси в это время подходили к концу свадебные недели, теперь, чтобы заключить брак, нужно было ждать окончания зимы.
Народная примета гласит: если на Ивана выпадал снег или было дождливо, то можно было надеяться на долгую оттепель.

Какой сегодня праздник в мире

17 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. В этот день проводятся мероприятия, призванные привлечь внимание общества к проблеме. Дата была выбрана не случайно: 25 ноября 1960 года в Доминиканской республике по приказу диктатора Трухильо были убиты три сестры Мирабаль - известные политические активистки. Символ дня - белая ленточка.
Демонстрация в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин в Санто-Доминго, Доминиканская Республика - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
25 ноября 2022, 02:31

Памятные даты в истории

1339 - завершилось строительство дубовых стен Московского Кремля.
1735 - был отлит Царь-колокол.
1795 - отрекся от престола последний польский король Станислав II Понятовский.
1867 - Альфред Нобель запатентовал динамит.
1870 - создано винoдeльчecкoe xoзяйcтвo “Aбpaу-дюpco”.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкБродильное отделение на заводе Русского винного дома "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае
Бродильное отделение на заводе Русского винного дома Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Бродильное отделение на заводе Русского винного дома "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае
1918 - венгерская пацифистка Розике Швиммер стала первой в истории мировой дипломатии женщиной-послом
1935 - В СССР учрежден орден “Знак Почета”.
1942 - начало формирования знаменитой эскадрильи “Нормандия-Неман”.
1946 - дата основания Московского физико-технического института.

Именины

В этот день именины у: Aлeкcaндpa, Apcaкия, Aфaнacия, Axии, Бopиca, Bлaдимиpa, Дaниилa, Дмитpия, Ивaнa, Кoнcтaнтинa, Львa, Мaтфeя, Никoлaя, Нилa, Cтeпaнa, Елизaвeты, Екaтepины.
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