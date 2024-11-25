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В "Ельцин Центре" рассказали, почему отменили выступление правнучки Хрущева
В "Ельцин Центре" рассказали, почему отменили выступление правнучки Хрущева - РИА Новости, 25.11.2024
В "Ельцин Центре" рассказали, почему отменили выступление правнучки Хрущева
"Ельцин Центр" отменил выступление правнучки Никиты Хрущева Нины Хрущевой, которое должно было состояться 26 ноября, по техническим причинам, сообщили в центре. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T14:42
2024-11-25T14:42
2024-11-25T14:42
никита хрущев
ельцин центр
игорь краснов
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. "Ельцин Центр" отменил выступление правнучки Никиты Хрущева Нины Хрущевой, которое должно было состояться 26 ноября, по техническим причинам, сообщили в центре. "Ельцин Центр" анонсировал выступление Хрущевой и презентацию ее книги "Никита Хрущев. Вождь вне системы" на прошлой неделе. "К сожалению, мероприятие отменено по техническим причинам. Приносим свои извинения", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале центра. Также межрегиональное общественное движение "Зов народа" обратилось к генпрокурору РФ Игорю Краснову и министру юстиции РФ Анатолию Чуйченко с просьбой отменить выступление Хрущевой в "Ельцин Центре" и провести в отношении нее проверку, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
https://ria.ru/20241014/khruschev-1977908893.html
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никита хрущев, ельцин центр, игорь краснов, общество
Никита Хрущев, Ельцин центр, Игорь Краснов, Общество
В "Ельцин Центре" рассказали, почему отменили выступление правнучки Хрущева
"Ельцин Центр" заявил, что выступление правнучки Хрущева отменено по техпричинам