https://ria.ru/20241125/pravnuchka-1985589107.html

В "Ельцин Центре" рассказали, почему отменили выступление правнучки Хрущева

В "Ельцин Центре" рассказали, почему отменили выступление правнучки Хрущева - РИА Новости, 25.11.2024

В "Ельцин Центре" рассказали, почему отменили выступление правнучки Хрущева

"Ельцин Центр" отменил выступление правнучки Никиты Хрущева Нины Хрущевой, которое должно было состояться 26 ноября, по техническим причинам, сообщили в центре. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T14:42

2024-11-25T14:42

2024-11-25T14:42

никита хрущев

ельцин центр

игорь краснов

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. "Ельцин Центр" отменил выступление правнучки Никиты Хрущева Нины Хрущевой, которое должно было состояться 26 ноября, по техническим причинам, сообщили в центре. "Ельцин Центр" анонсировал выступление Хрущевой и презентацию ее книги "Никита Хрущев. Вождь вне системы" на прошлой неделе. "К сожалению, мероприятие отменено по техническим причинам. Приносим свои извинения", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале центра. Также межрегиональное общественное движение "Зов народа" обратилось к генпрокурору РФ Игорю Краснову и министру юстиции РФ Анатолию Чуйченко с просьбой отменить выступление Хрущевой в "Ельцин Центре" и провести в отношении нее проверку, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

https://ria.ru/20241014/khruschev-1977908893.html

https://ria.ru/20240106/podrobnosti-1919963518.html

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никита хрущев, ельцин центр, игорь краснов, общество