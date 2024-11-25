https://ria.ru/20241125/pozhar-1985645393.html
На складе, загоревшемся в Москве, обрушилась кровля
На складе, загоревшемся в Москве, обрушилась кровля - РИА Новости, 25.11.2024
На складе, загоревшемся в Москве, обрушилась кровля
Кровля двухэтажного здания склада обрушилась при пожаре на юге Москвы на площади порядка 500 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T18:21
2024-11-25T18:21
2024-11-25T18:21
происшествия
коммерческая недвижимость
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985638458_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_f7db53eb7b867c97c50dc3e005692c48.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Кровля двухэтажного здания склада обрушилась при пожаре на юге Москвы на площади порядка 500 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили о возгорании на площади 2500 квадратных метров на складе в промзоне на улице Промышленная. "Произошло обрушение на площади 500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241125/pozhar--1985607744.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985638458_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_fd69ccfb07ad3ff567c8010018b61540.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, коммерческая недвижимость, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На складе, загоревшемся в Москве, обрушилась кровля
На складе, загоревшемся на юге Москвы, обрушилась кровля