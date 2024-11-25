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На складе, загоревшемся в Москве, обрушилась кровля - РИА Новости, 25.11.2024
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18:21 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/pozhar-1985645393.html
На складе, загоревшемся в Москве, обрушилась кровля
На складе, загоревшемся в Москве, обрушилась кровля - РИА Новости, 25.11.2024
На складе, загоревшемся в Москве, обрушилась кровля
Кровля двухэтажного здания склада обрушилась при пожаре на юге Москвы на площади порядка 500 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T18:21
2024-11-25T18:21
происшествия
коммерческая недвижимость
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Кровля двухэтажного здания склада обрушилась при пожаре на юге Москвы на площади порядка 500 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили о возгорании на площади 2500 квадратных метров на складе в промзоне на улице Промышленная. "Произошло обрушение на площади 500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, коммерческая недвижимость, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На складе, загоревшемся в Москве, обрушилась кровля

На складе, загоревшемся на юге Москвы, обрушилась кровля

© АГН "Москва" / Денис ВоронинТушение пожара в двухэтажном здании склада на юге Москвы
Тушение пожара в двухэтажном здании склада на юге Москвы - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Тушение пожара в двухэтажном здании склада на юге Москвы . Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Кровля двухэтажного здания склада обрушилась при пожаре на юге Москвы на площади порядка 500 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили о возгорании на площади 2500 квадратных метров на складе в промзоне на улице Промышленная.
"Произошло обрушение на площади 500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияКоммерческая недвижимостьМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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