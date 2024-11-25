https://ria.ru/20241125/pozhar-1985645393.html

На складе, загоревшемся в Москве, обрушилась кровля

На складе, загоревшемся в Москве, обрушилась кровля - РИА Новости, 25.11.2024

На складе, загоревшемся в Москве, обрушилась кровля

Кровля двухэтажного здания склада обрушилась при пожаре на юге Москвы на площади порядка 500 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T18:21

2024-11-25T18:21

2024-11-25T18:21

происшествия

коммерческая недвижимость

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Кровля двухэтажного здания склада обрушилась при пожаре на юге Москвы на площади порядка 500 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили о возгорании на площади 2500 квадратных метров на складе в промзоне на улице Промышленная. "Произошло обрушение на площади 500 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241125/pozhar--1985607744.html

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происшествия, коммерческая недвижимость, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)