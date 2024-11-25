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Внутри горящего склада на юге Москвы хранятся баллоны с фреоном
Внутри горящего склада на юге Москвы хранятся баллоны с фреоном - РИА Новости, 25.11.2024
Внутри горящего склада на юге Москвы хранятся баллоны с фреоном
Площадь пожара в двухэтажном здании склада на юге Москвы достигла 3000 квадратных метров, в помещении хранятся баллоны с фреоном, частично обрушилась кровля... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T18:01
2024-11-25T18:01
2024-11-25T18:12
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Площадь пожара в двухэтажном здании склада на юге Москвы достигла 3000 квадратных метров, в помещении хранятся баллоны с фреоном, частично обрушилась кровля здания, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На данный момент площадь пожара составляет 3000 квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли", - сказал собеседник агентства.По его словам, внутри помещения хранятся баллоны с фреоном. Борьбу с огнем ведут 75 человек и 31 единица техники.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Внутри горящего склада на юге Москвы хранятся баллоны с фреоном
МЧС РФ: внутри горящего склада на юге Москвы хранятся баллоны с фреоном