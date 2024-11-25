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В Жуковском при пожаре в жилом доме спасли трех человек
В Жуковском при пожаре в жилом доме спасли трех человек - РИА Новости, 25.11.2024
В Жуковском при пожаре в жилом доме спасли трех человек
Троих человек удалось спасти пожарным при возгорании квартиры в многоэтажном жилом доме в подмосковном Жуковском, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T13:24
2024-11-25T13:24
2024-11-25T13:28
происшествия
жуковский
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Троих человек удалось спасти пожарным при возгорании квартиры в многоэтажном жилом доме в подмосковном Жуковском, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Пожарными спасено три человека", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что происходит горение в двух квартирах на 12-м и 13-м этажах. Ранее ведомство сообщало о пожаре в Жуковском в квартире на 12-м этаже дома №5 по улице Осипенко.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жуковский, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жуковский, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Жуковском при пожаре в жилом доме спасли трех человек
МЧС сообщило о спасении трех человек при пожаре в многоэтажном доме в Жуковском