https://ria.ru/20241125/pozhar-1985570151.html

В Жуковском при пожаре в жилом доме спасли трех человек

В Жуковском при пожаре в жилом доме спасли трех человек - РИА Новости, 25.11.2024

В Жуковском при пожаре в жилом доме спасли трех человек

Троих человек удалось спасти пожарным при возгорании квартиры в многоэтажном жилом доме в подмосковном Жуковском, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T13:24

2024-11-25T13:24

2024-11-25T13:28

происшествия

жуковский

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Троих человек удалось спасти пожарным при возгорании квартиры в многоэтажном жилом доме в подмосковном Жуковском, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Пожарными спасено три человека", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что происходит горение в двух квартирах на 12-м и 13-м этажах. Ранее ведомство сообщало о пожаре в Жуковском в квартире на 12-м этаже дома №5 по улице Осипенко.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

жуковский

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Ольга Фомченкова

происшествия, жуковский, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)