https://ria.ru/20241125/pozhar-1985564080.html
В Жуковском локализовали пожар в жилом доме
В Жуковском локализовали пожар в жилом доме - РИА Новости, 25.11.2024
В Жуковском локализовали пожар в жилом доме
Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковном Жуковском удалось локализовать на площади 55 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T13:00
2024-11-25T13:00
2024-11-25T13:01
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковном Жуковском удалось локализовать на площади 55 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "На месте пожара объявлена локализация на площади 55 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что самостоятельно из дома эвакуировались 33 человека, в том числе четверо детей. "Еще три человека спасены пожарными", - отметил представитель ведомства. По данным МЧС РФ, горели две квартиры на 12-м и 13-м этажах, к тушению пожара привлечено 26 человек и семь единиц техники
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происшествия, жуковский, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жуковский, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Жуковском локализовали пожар в жилом доме
Пожар в жилом доме в подмосковном Жуковском локализовали на 55 квадратных метрах