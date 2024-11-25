https://ria.ru/20241125/pozhar-1985557434.html

В Жуковском загорелась квартира в жилом доме

В Жуковском загорелась квартира в жилом доме - РИА Новости, 25.11.2024

В Жуковском загорелась квартира в жилом доме

Квартира загорелась на 12-м этаже жилого дома в подмосковном Жуковском, проводится эвакуация людей, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T12:35

2024-11-25T12:35

2024-11-25T13:01

происшествия

жуковский

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Квартира загорелась на 12-м этаже жилого дома в подмосковном Жуковском, проводится эвакуация людей, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Пожар произошел в одной из квартир на 12-м этаже многоквартирного дома на улице Осипенко, дом №5", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что проводится эвакуация жильцов.

https://ria.ru/20241124/pozhar-1985439474.html

жуковский

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происшествия, жуковский, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)