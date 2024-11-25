https://ria.ru/20241125/pozhar--1985649186.html

На юге Москвы локализовали пожар в промзоне

На юге Москвы локализовали пожар в промзоне - РИА Новости, 25.11.2024

На юге Москвы локализовали пожар в промзоне

Пожар в промышленной зоне на юге Москвы локализован на площади три тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T18:37

2024-11-25T18:37

2024-11-25T18:43

происшествия

москва

юг

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пожар в промышленной зоне на юге Москвы локализован на площади три тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ.Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости о возгорании на площади 3000 квадратных метров на складе в промзоне на улице Промышленная. По словам собеседника агентства, внутри помещения хранятся баллоны с фреоном. Борьбу с огнем ведут 75 человек и 31 единица техники. Позднее был направлен вертолет Ка-32 Московского авиацентра."Пожар в промышленной зоне на юге Москвы локализован на площади 3 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.Уточняется, что авиацией совершенно 5 сбросов общим объемом 25 тонн воды.

https://ria.ru/20241120/sevastopol-1984802183.html

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Крупный пожар на юге Москвы Площадь пожара на складе на юге Москвы достигла 3 тысяч квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли, сообщили в МЧС. Там добавили, что внутри горящего склада хранятся баллоны с фреоном. 2024-11-25T18:37 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, юг, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)