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На юге Москвы локализовали пожар в промзоне
На юге Москвы локализовали пожар в промзоне - РИА Новости, 25.11.2024
На юге Москвы локализовали пожар в промзоне
Пожар в промышленной зоне на юге Москвы локализован на площади три тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T18:37
2024-11-25T18:37
2024-11-25T18:43
происшествия
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юг
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пожар в промышленной зоне на юге Москвы локализован на площади три тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ.Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости о возгорании на площади 3000 квадратных метров на складе в промзоне на улице Промышленная. По словам собеседника агентства, внутри помещения хранятся баллоны с фреоном. Борьбу с огнем ведут 75 человек и 31 единица техники. Позднее был направлен вертолет Ка-32 Московского авиацентра."Пожар в промышленной зоне на юге Москвы локализован на площади 3 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.Уточняется, что авиацией совершенно 5 сбросов общим объемом 25 тонн воды.
https://ria.ru/20241120/sevastopol-1984802183.html
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Крупный пожар на юге Москвы
Площадь пожара на складе на юге Москвы достигла 3 тысяч квадратных метров, произошло частичное обрушение кровли, сообщили в МЧС. Там добавили, что внутри горящего склада хранятся баллоны с фреоном.
2024-11-25T18:37
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происшествия, москва, юг, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Юг, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На юге Москвы локализовали пожар в промзоне
На юге Москвы локализовали пожар в промзоне на площади 3000 квадратных метров