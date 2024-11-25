https://ria.ru/20241125/poslannik-1985496513.html

СМИ: спецпосланник США пригрозил выходом из переговоров Израиля и Ливана

СМИ: спецпосланник США пригрозил выходом из переговоров Израиля и Ливана - РИА Новости, 25.11.2024

СМИ: спецпосланник США пригрозил выходом из переговоров Израиля и Ливана

Специальный посланник президента США на Ближнем востоке Амос Хохштейн заявил послу Израиля в Вашингтоне Йехиэлю Лайтеру в субботу, что если власти Израиля не... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T02:47

2024-11-25T02:47

2024-11-25T02:47

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

хезболла

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Специальный посланник президента США на Ближнем востоке Амос Хохштейн заявил послу Израиля в Вашингтоне Йехиэлю Лайтеру в субботу, что если власти Израиля не поддержат соглашение с Ливаном о прекращении огня в ближайшие дни, то он перестанет быть посредником в переговорах, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник. "Старший советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн сообщил израильскому послу в Вашингтоне в субботу, что если Израиль не ответит положительно в ближайшие дни на предложение о соглашении о прекращении огня с Ливаном, он откажется от посреднических усилий", - написал Равид в соцсети X со ссылкой на неназванный источник, знакомый с темой. Журналист добавил со ссылкой на неназванного высокопоставленного израильского чиновника, что Израиль "продвигается ближе " к принятию соглашения с Ливаном о прекращении огня. Неназванные американские чиновники подтвердили, что стороны близки к принятию соглашения, но до сих пор остается "много работы" по нему. В минувший вторник с официальным визитом в Бейрут прибыл специальный посланник президента США на Ближнем востоке Амос Хохштейн с целью услышать позицию Ливана и движения "Хезболлах" по пунктам соглашения, предложенного американской стороной для прекращения огня с Израилем. Хохштейн заявил в среду, что в ходе переговоров со спикером парламента Ливана Набихом Берри был достигнут определённый успех. После визита в Бейрут Хохштейн провел переговоры в Тель-Авиве. Генеральный секретарь "Хезболлах" Наим Касем 20 ноября заявил, что движение согласно на продолжение непрямых переговоров по прекращению огня с Израилем на основании предложения США и при посредничестве спикера парламента Ливана Набиха Берри при условии полного прекращения боевых действий со стороны армии Израиля и сохранение суверенности Ливана без возможности израильской стороны вторгаться в воздушное пространство страны и нарушать сухопутную или морскую границы. Касем также отметил о решении сопротивления продолжить боевые действия против армии Израиля параллельно текущим переговорам о прекращении огня.

https://ria.ru/20241124/senator-1985401714.html

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в мире, израиль, ливан, сша, амос хохштейн, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла