https://ria.ru/20241125/podmoskove-1985568762.html

Бесплатный онкоскрининг можно будет пройти в Подмосковье 30 ноября

Бесплатный онкоскрининг можно будет пройти в Подмосковье 30 ноября - РИА Новости, 25.11.2024

Бесплатный онкоскрининг можно будет пройти в Подмосковье 30 ноября

Жители Подмосковья смогут 30 ноября пройти бесплатный онкоскрининг, принять участие смогут люди старше 18 лет, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T13:12

2024-11-25T13:12

2024-11-25T13:12

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956820299_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_edb3bc4ee42d11675917f7bf9cc652b0.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Жители Подмосковья смогут 30 ноября пройти бесплатный онкоскрининг, принять участие смогут люди старше 18 лет, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Пройти обследование можно будет в Центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области, в которых состоится День открытых дверей. Женщины смогут пройти цитологическое исследование шейки матки, маммографию/УЗИ молочных желез, а мужчины сдать ПСА-тест на рак простаты. Кроме того, в ходе Дня открытых дверей будут доступны диагностика новообразований кожи, а также КТ- или рентген-исследование. "Благодаря своевременной проверке здоровья, врачи могут выявить заболевания на ранней стадии, а значит вовремя начать лечение и сохранить качество жизни пациента. Дни открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи региона проходят регулярно – каждую последнюю субботу месяца. Важно, что пройти бесплатную диагностику и получить консультацию специалиста могут все желающие", - сказал и. о. министра здравоохранения Московской области Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Принять участие в Дне открытых дверей смогут жители Московской области старше 18 лет. Мероприятие пройдет с 09:00 до 14:00. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

https://ria.ru/20241125/podmoskove-1985543531.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), здоровье - общество