https://ria.ru/20241125/podmoskove-1985556386.html

Жителю Подмосковья дали условный срок за кражу энергетика и шоколада

Жителю Подмосковья дали условный срок за кражу энергетика и шоколада - РИА Новости, 25.11.2024

Жителю Подмосковья дали условный срок за кражу энергетика и шоколада

Орехово-Зуевский городской суд Подмосковья приговорил к условному сроку местного жителя по делу о хищении из супермаркета на 132 рубля, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T13:07

2024-11-25T13:07

2024-11-25T13:13

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

пятерочка (сеть магазинов)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Орехово-Зуевский городской суд Подмосковья приговорил к условному сроку местного жителя по делу о хищении из супермаркета на 132 рубля, сообщили РИА Новости в суде. Уголовное дело было возбуждено по статье УК о мелком хищении лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение в рамках КоАП. Как указано в судебных материалах, ранее подвергавшийся административному наказанию за мелкое хищение гражданин в магазине "Пятерочка" тайно взял со стеллажа энергетические напитки и шоколад и спрятал в карман куртки. "После чего, минуя кассовую зону и не оплатив указанный товар, вышел за пределы торгового зала магазина и с похищенным товаром скрылся, распорядившись им по своему усмотрению", - говорится в материалах. Причиненный материальный ущерб оценили в 132 рубля 86 копеек. "Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 158.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде пяти месяцев лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком два года, в течение которого он своим поведением должен доказать свое исправление", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241125/minzdrav-1985504826.html

https://ria.ru/20241015/zefir-1978086739.html

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, пятерочка (сеть магазинов)