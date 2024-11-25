https://ria.ru/20241125/podmoskove-1985556386.html
Жителю Подмосковья дали условный срок за кражу энергетика и шоколада
Жителю Подмосковья дали условный срок за кражу энергетика и шоколада - РИА Новости, 25.11.2024
Жителю Подмосковья дали условный срок за кражу энергетика и шоколада
Орехово-Зуевский городской суд Подмосковья приговорил к условному сроку местного жителя по делу о хищении из супермаркета на 132 рубля, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T13:07
2024-11-25T13:07
2024-11-25T13:13
происшествия
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пятерочка (сеть магазинов)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Орехово-Зуевский городской суд Подмосковья приговорил к условному сроку местного жителя по делу о хищении из супермаркета на 132 рубля, сообщили РИА Новости в суде. Уголовное дело было возбуждено по статье УК о мелком хищении лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение в рамках КоАП. Как указано в судебных материалах, ранее подвергавшийся административному наказанию за мелкое хищение гражданин в магазине "Пятерочка" тайно взял со стеллажа энергетические напитки и шоколад и спрятал в карман куртки. "После чего, минуя кассовую зону и не оплатив указанный товар, вышел за пределы торгового зала магазина и с похищенным товаром скрылся, распорядившись им по своему усмотрению", - говорится в материалах. Причиненный материальный ущерб оценили в 132 рубля 86 копеек. "Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 158.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде пяти месяцев лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком два года, в течение которого он своим поведением должен доказать свое исправление", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241125/minzdrav-1985504826.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, пятерочка (сеть магазинов)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Пятерочка (сеть магазинов)
Жителю Подмосковья дали условный срок за кражу энергетика и шоколада
Мужчина, укравший в супермаркете товаров на 132 рубля, получил условный срок