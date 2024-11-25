https://ria.ru/20241125/podderzhka-1985670205.html
Европа намерена продолжить поддерживать оборонную промышленность Украины
Европа намерена продолжить поддерживать оборонную промышленность Украины - РИА Новости, 25.11.2024
Европа намерена продолжить поддерживать оборонную промышленность Украины
Европейские страны продолжат поддерживать оборонную промышленность Киева, чтобы Украина могла действовать с позиции силы, заявил глава минобороны ФРГ Борис... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T21:12
2024-11-25T21:12
2024-11-25T21:12
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БЕРЛИН, 25 ноя - РИА Новости. Европейские страны продолжат поддерживать оборонную промышленность Киева, чтобы Украина могла действовать с позиции силы, заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус после переговоров с главами оборонных ведомств Италии, Франции, Британии и Польши. Министры встретились, чтобы обсудить изменения, которые могут произойти после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, и согласовать свои действия, пояснил глава минобороны ФРГ. По словам Писториуса, украинский конфликт "уже не является региональным конфликтом… он приобрел международное измерение". "Мы будем активно продолжать поддерживать украинскую оборонную промышленность и сопровождать её развитие… Наша цель - чтобы Украина смогла действовать с позиции силы", - сказал Писториус журналистам по итогам переговоров. Его заявление в прямом эфире транслировал телеканал Phoenix. Писториус добавил, что следующая аналогичная встреча министров обороны состоится в Польше.
https://ria.ru/20241125/evropa-1985660934.html
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в мире, украина, германия, польша, борис писториус, дональд трамп
В мире, Украина, Германия, Польша, Борис Писториус, Дональд Трамп
Европа намерена продолжить поддерживать оборонную промышленность Украины
Писториус: Европа продолжит поддерживать оборонную промышленность Украины