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Песков рассказал о возвращении жителей Курской области с Украины - РИА Новости, 25.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/peskov-1985557556.html
Песков рассказал о возвращении жителей Курской области с Украины
Песков рассказал о возвращении жителей Курской области с Украины - РИА Новости, 25.11.2024
Песков рассказал о возвращении жителей Курской области с Украины
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возвращение 46 жителей Курской области с Украины, заявил, что это - результат очень сложных... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T12:35
2024-11-25T12:35
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
дмитрий песков
владимир путин
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возвращение 46 жителей Курской области с Украины, заявил, что это - результат очень сложных переговоров. В прошлую пятницу уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о возвращении в РФ с Украины 46 жителей Курской области, которые в августе были вывезены украинскими вооружёнными формированиями после нападения на регион. В субботу курян привезли в Курск. "Подобные договоренности являются результатом очень сложных переговоров", - рассказал Песков, отвечая на вопрос, как восприняли эту новость в Кремле и можно ли было ускорить процесс возврата. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241124/kurskaya-1985447128.html
https://ria.ru/20241123/vozvraschenie-1985350231.html
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россия, курская область, украина, дмитрий песков, владимир путин, татьяна москалькова, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины
Песков рассказал о возвращении жителей Курской области с Украины

Песков заявил о возвращении 46 жителей Курской области с Украины

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возвращение 46 жителей Курской области с Украины, заявил, что это - результат очень сложных переговоров.
В прошлую пятницу уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о возвращении в РФ с Украины 46 жителей Курской области, которые в августе были вывезены украинскими вооружёнными формированиями после нападения на регион. В субботу курян привезли в Курск.
Вернувшиеся с Украины жители Курской области - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
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"Подобные договоренности являются результатом очень сложных переговоров", - рассказал Песков, отвечая на вопрос, как восприняли эту новость в Кремле и можно ли было ускорить процесс возврата.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинТатьяна МоскальковаВооруженные силы Украины
 
 
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