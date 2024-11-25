https://ria.ru/20241125/peskov-1985557556.html

Песков рассказал о возвращении жителей Курской области с Украины

Песков рассказал о возвращении жителей Курской области с Украины - РИА Новости, 25.11.2024

Песков рассказал о возвращении жителей Курской области с Украины

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возвращение 46 жителей Курской области с Украины, заявил, что это - результат очень сложных... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T12:35

2024-11-25T12:35

2024-11-25T12:35

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

дмитрий песков

владимир путин

татьяна москалькова

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возвращение 46 жителей Курской области с Украины, заявил, что это - результат очень сложных переговоров. В прошлую пятницу уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о возвращении в РФ с Украины 46 жителей Курской области, которые в августе были вывезены украинскими вооружёнными формированиями после нападения на регион. В субботу курян привезли в Курск. "Подобные договоренности являются результатом очень сложных переговоров", - рассказал Песков, отвечая на вопрос, как восприняли эту новость в Кремле и можно ли было ускорить процесс возврата. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 35 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241124/kurskaya-1985447128.html

https://ria.ru/20241123/vozvraschenie-1985350231.html

россия

курская область

украина

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россия, курская область, украина, дмитрий песков, владимир путин, татьяна москалькова, вооруженные силы украины