https://ria.ru/20241125/peskov-1985551872.html

Песков прокомментировал возможное назначение Дарчиева послом в США

Песков прокомментировал возможное назначение Дарчиева послом в США - РИА Новости, 25.11.2024

Песков прокомментировал возможное назначение Дарчиева послом в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение о возможном назначении на пост российского посла в США директора департамента Северной... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T12:06

2024-11-25T12:06

2024-11-25T12:06

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дмитрий песков

госдума рф

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение о возможном назначении на пост российского посла в США директора департамента Северной Америки МИД РФ, бывшего посла в Канаде Александра Дарчиева, сообщил, что, когда будет указ, Кремль сообщит, кадровые назначения не анонсируются. Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что наиболее вероятный кандидат на пост посла РФ в США - директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев. Стало известно, что Дарчиев, которого ранее в СМИ называли кандидатом на пост российского посла в Вашингтоне, прибыл в Госдуму в понедельник. "Когда будет указ о назначении, мы, соответственно, сразу же вам сообщим. Кадровые назначения, вы знаете, мы не анонсируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном назначении на пост российского посла в США Александра Дарчиева. -0-

https://ria.ru/20241124/posol-1985462032.html

россия

сша

северная америка

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политика, россия, сша, северная америка, александр дарчиев, дмитрий песков, госдума рф