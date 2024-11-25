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Песков прокомментировал возможное назначение Дарчиева послом в США - РИА Новости, 25.11.2024
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12:06 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/peskov-1985551872.html
Песков прокомментировал возможное назначение Дарчиева послом в США
Песков прокомментировал возможное назначение Дарчиева послом в США - РИА Новости, 25.11.2024
Песков прокомментировал возможное назначение Дарчиева послом в США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение о возможном назначении на пост российского посла в США директора департамента Северной... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T12:06
2024-11-25T12:06
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россия
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северная америка
александр дарчиев
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение о возможном назначении на пост российского посла в США директора департамента Северной Америки МИД РФ, бывшего посла в Канаде Александра Дарчиева, сообщил, что, когда будет указ, Кремль сообщит, кадровые назначения не анонсируются. Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что наиболее вероятный кандидат на пост посла РФ в США - директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев. Стало известно, что Дарчиев, которого ранее в СМИ называли кандидатом на пост российского посла в Вашингтоне, прибыл в Госдуму в понедельник. "Когда будет указ о назначении, мы, соответственно, сразу же вам сообщим. Кадровые назначения, вы знаете, мы не анонсируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном назначении на пост российского посла в США Александра Дарчиева. -0-
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политика, россия, сша, северная америка, александр дарчиев, дмитрий песков, госдума рф
Политика, Россия, США, Северная Америка, Александр Дарчиев, Дмитрий Песков, Госдума РФ
Песков прокомментировал возможное назначение Дарчиева послом в США

Песков: кадровые назначения на пост посла России в США не анонсируются

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение о возможном назначении на пост российского посла в США директора департамента Северной Америки МИД РФ, бывшего посла в Канаде Александра Дарчиева, сообщил, что, когда будет указ, Кремль сообщит, кадровые назначения не анонсируются.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что наиболее вероятный кандидат на пост посла РФ в США - директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев. Стало известно, что Дарчиев, которого ранее в СМИ называли кандидатом на пост российского посла в Вашингтоне, прибыл в Госдуму в понедельник.
"Когда будет указ о назначении, мы, соответственно, сразу же вам сообщим. Кадровые назначения, вы знаете, мы не анонсируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном назначении на пост российского посла в США Александра Дарчиева. -0-
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ПолитикаРоссияСШАСеверная АмерикаАлександр ДарчиевДмитрий ПесковГосдума РФ
 
 
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