https://ria.ru/20241125/peskov-1985551416.html

Песков прокомментировал ситуацию в Газе и Ливане

Песков прокомментировал ситуацию в Газе и Ливане - РИА Новости, 25.11.2024

Песков прокомментировал ситуацию в Газе и Ливане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Газе происходит страшный гуманитарный кризис, в Ливане ситуация тоже чрезвычайная. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T12:04

2024-11-25T12:04

2024-11-25T12:13

ливан

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дмитрий песков

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Газе происходит страшный гуманитарный кризис, в Ливане ситуация тоже чрезвычайная."Потому что гуманитарный кризис, не то, что набирает обороты, если говорить, например, по Газе, то мы все являемся свидетелями страшнейшего гуманитарного кризиса, который там происходит. Ну и в Ливане тоже, конечно, ситуация чрезвычайная", - сказал Песков, комментируя недавние удары ВВС Израиля по южному пригороду Бейрута.Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по 12 командным центрам ливанского движения "Хезболлах" в районе южного пригорода Бейрута Дахия. Движение разместило свою инфраструктуру в центре жилых районов.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241121/mid-1985045963.html

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ливан, в мире, израиль, дмитрий песков, хезболла, хамас, бейрут