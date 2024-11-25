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Песков прокомментировал ситуацию в Газе и Ливане - РИА Новости, 25.11.2024
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12:04 25.11.2024 (обновлено: 12:13 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/peskov-1985551416.html
Песков прокомментировал ситуацию в Газе и Ливане
Песков прокомментировал ситуацию в Газе и Ливане - РИА Новости, 25.11.2024
Песков прокомментировал ситуацию в Газе и Ливане
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Газе происходит страшный гуманитарный кризис, в Ливане ситуация тоже чрезвычайная. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T12:04
2024-11-25T12:13
ливан
в мире
израиль
дмитрий песков
хезболла
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Газе происходит страшный гуманитарный кризис, в Ливане ситуация тоже чрезвычайная."Потому что гуманитарный кризис, не то, что набирает обороты, если говорить, например, по Газе, то мы все являемся свидетелями страшнейшего гуманитарного кризиса, который там происходит. Ну и в Ливане тоже, конечно, ситуация чрезвычайная", - сказал Песков, комментируя недавние удары ВВС Израиля по южному пригороду Бейрута.Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по 12 командным центрам ливанского движения "Хезболлах" в районе южного пригорода Бейрута Дахия. Движение разместило свою инфраструктуру в центре жилых районов.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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ливан, в мире, израиль, дмитрий песков, хезболла, хамас, бейрут
Ливан, В мире, Израиль, Дмитрий Песков, Хезболла, ХАМАС, Бейрут
Песков прокомментировал ситуацию в Газе и Ливане

Песков: в Газе гуманитарный кризис, в Ливане тоже ситуация чрезвычайная

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Газе происходит страшный гуманитарный кризис, в Ливане ситуация тоже чрезвычайная.
"Потому что гуманитарный кризис, не то, что набирает обороты, если говорить, например, по Газе, то мы все являемся свидетелями страшнейшего гуманитарного кризиса, который там происходит. Ну и в Ливане тоже, конечно, ситуация чрезвычайная", - сказал Песков, комментируя недавние удары ВВС Израиля по южному пригороду Бейрута.
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по 12 командным центрам ливанского движения "Хезболлах" в районе южного пригорода Бейрута Дахия. Движение разместило свою инфраструктуру в центре жилых районов.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведёт наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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ЛиванВ миреИзраильДмитрий ПесковХезболлаХАМАСБейрут
 
 
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